娛樂 電影

吳慷仁拍完就離開台灣！鄭有傑打跑他：我沒手下留情

吳慷仁、鄭有傑在《南方時光》有打架戲碼。（翻攝自吳慷仁臉書、高雄電影節提供）吳慷仁、鄭有傑在《南方時光》有打架戲碼。（翻攝自吳慷仁臉書、高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕電影《南方時光》入圍金馬獎3項大獎，導演曹仕翰率領孫淑媚、鄭有傑、黃迪揚、陳玄力、溫傑恩等主要演員現身高雄電影節，獨缺吳慷仁。鄭有傑回憶起與吳慷仁在片中扭打的戲，表示「他叫我不要手下留情，我就沒有手下留情」。

鄭有傑（左起）、孫淑媚、溫傑恩、導演曹仕翰、陳玄力及黃迪揚為宣傳電影《南方時光》來到高雄。（高雄電影節提供）鄭有傑（左起）、孫淑媚、溫傑恩、導演曹仕翰、陳玄力及黃迪揚為宣傳電影《南方時光》來到高雄。（高雄電影節提供）

《南方時光》在多個國際影展放映，更成為2025年高雄電影節雙閉幕片之一，如今終於回到台灣舉行亞洲首映，導演曹仕翰表示，電影在海外播放時，反正大家都不認識他，心情上沒那麼有壓力，結果回到家鄉高雄播放前夕，竟然因此失眠了，很好奇觀眾看到電影之後的反應。

《南方時光》導演曹仕翰感謝吳慷仁。（高雄電影節提供）《南方時光》導演曹仕翰感謝吳慷仁。（高雄電影節提供）

吳慷仁在獲得金馬影帝之後，立刻就投入《南方時光》的拍攝。提到吳慷仁，曹仕翰表示：「反正無論如何，我覺得我很謝謝慷仁，從一開始我是個新導演、沒什麼資源，他在最好的時候願意加入我們，我很謝謝他，整個過程裡面對這個角色的付出、用心，給我很棒的幫忙。」

至於鄭有傑飾演的老師，在片中與吳慷仁飾演的家長有扭打的橋段，鄭有傑表示：「他叫我不要手下留情，我就沒有手下留情，他該不會是因為這樣離開台灣！我突然想到這個時間點上…」他表示雙方最後一次碰面就是那場扭打戲，兩人沒有什麼聯絡，更強調他們都是專業的演員。

吳慷仁（中）在《南方時光》中與陳玄力、謝以樂飾演父子。（百景映畫提供）吳慷仁（中）在《南方時光》中與陳玄力、謝以樂飾演父子。（百景映畫提供）

《南方時光》是陳玄力第一部主演電影，吳慷仁在片中飾演他的父親，陳玄力坦言其實對金馬不是很熟悉，自然也不知道吳慷仁拿了金馬影帝有多厲害。陳玄力表示：「我拍完之後才知道，喔！我的對手是金馬影帝，我是事後才知道有點緊張，當下不知道，拍完之後我有去看《富都青年》，我是真的哭了，我希望可以像慷仁爸爸演得這麼好。」陳玄力也在片場請教吳慷仁怎麼演這麼好？吳慷仁告訴他：「我覺得你已經很好了，不要想太多、順其自然就好，我從他身上學到很多。」

陳玄力與另一年輕演員「木柵高爾宣」溫傑恩在片場培養出好感情，溫傑恩笑說，因為他們在片場太愛玩了，玩到學校制服都破了，被劇組的姐姐罵死了，陳玄力也笑說，當時還在猜「內褲是什麼顏色」，兩人大男孩玩得十分過癮。

鄭有傑（左起）、孫淑媚、溫傑恩、陳玄力、黃迪揚。（高雄電影節提供）鄭有傑（左起）、孫淑媚、溫傑恩、陳玄力、黃迪揚。（高雄電影節提供）

黃迪揚拍攝《南方時光》僅兩天，但表現同樣令人印象深刻，對於被稱「高雄羅時豐」，他笑說：「我不會唱跳啦，我不是大牛哥，他太厲害了！」他也幽默回應近日網友熱議金鐘典禮話題：「有人說羅時豐參加兩天金鐘，還有人說他演《影后》，甚至提到伍思凱，真的太多人講了！」談到是否像片中角色一樣有投資失利的經驗，黃迪揚表示自己「沒什麼投資」，唯一的投資是「自己和小孩」，他笑說：「沒跟姚淳耀一樣有台積電，他太早認識這塊了，我看新聞才想認識，但也來不及了。」回想學生時期，黃迪揚也分享被老師體罰的記憶，「那時候老師滿有創意的，叫我們舉水桶、拿書放在頭上。」《南方時光》在11月14日在台上映。

