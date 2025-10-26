Junior喊楊爸daddy 不捨楊祐寧眼眶紅了

〔記者傅茗渝／台北報導〕楊祐寧今（26）日下午在台北信義區獨一文創舉行父親楊進元的生命紀念會，儀式溫馨樸實，演藝圈好友紛紛到場致意。與楊祐寧私交深厚的Junior受訪時講到眼眶紅，「大家都叫Daddy，在我們的記憶裡非常重要。」

Junior今出席楊祐寧父親楊進元生命紀念會。（記者傅茗渝攝）

Junior回憶，楊爸爸生前熱愛音樂與料理，是許多朋友心中最親切的長輩。「他很喜歡聽古典、交響樂，還會自己開課講給我們聽，非常有趣。」談起最懷念的事，他笑中帶淚：「他做的酸辣麵、滷肉飯都超好吃，我以前收工常跑去他們餐廳點一份切個滷味、下酒菜都超棒。」

Junior過去帶著林宣瑜見楊爸，「我帶老婆去見他，他只笑著說『你終於結婚了』，很可愛、很Daddy。」他也心疼好友忙拍戲、顧店、帶小孩、拚金鐘，還要面對爸爸的病情，甚至父喪期間仍堅守崗位，真的很堅強，「我跟他說辛苦了，他卻回我『辛苦的是Daddy』。」

Junior受訪時紅著眼回憶，大家都叫楊爸Daddy。（翻攝自IG）

Junior最後感性說道：「這樣的人在你生命中這麼久，突然要面對他離開，真的很難接受，也提醒自己要更珍惜生活。」字字句句滿是對楊爸的懷念，也流露出對楊祐寧的敬意。

