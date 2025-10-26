大咖女星唱到一半！場燈無預警亮了十次 觀眾全傻眼

〔記者張釔泠／台北報導〕黃小琥相隔七年以「琥·嚮TRIGGER」世界巡迴演唱會重返舞台，在開箱北流和高流後，昨（25日）唱進台中中興大學惠蓀堂，氣場全開2.5小時，一口氣詮釋23首經典金曲，整場無嘉賓助陣，展現「鐵肺歌后」的不敗實力。

黃小琥唱進台中，加演伏筆藏不住。（大大娛樂提供）

黃小琥一開場就氣勢磅礡演唱《滅絕》、《破牆》、《說到做到》，接著氣定神閒地走到台前：「是我忠實歌迷的舉手！我唱什麼你就聽什麼的舉手！」看到歌迷熱烈舉雙手，她開心說：「乖～說實話我是真的想你們了！不管如何，今天晚上一定是要來party的對吧？不囉唆現在就來開始！」

黃小琥帶觀眾跳大腿舞。（大大娛樂提供）

當她唱到《New York New York》時，特別因地制宜改成《台中台中》，邀請觀眾一起上台同跳大腿舞，現場形成壯觀人龍，舞蹈結束後，三樓觀眾也喊著想參與，黃小琥笑回：「下次要從三樓唱到一樓！」觀眾提議她「吊鋼絲下舞台」，她妙回：「那是不可能的任務啦！」全場嗨翻。

向來最愛Cue開場燈的黃小琥，只為看清楚每一位觀眾的臉，這次台中站她一口氣開了十次場燈，全場觀眾笑喊「根本台灣燈會」。演出尾聲她唱到《我只想知道你是否真的愛我》時，突發奇想即興改詞成「我只想知道你是否真的要我加場」，成為最強加演伏筆。

黃小琥展現鐵肺歌后功力。（大大娛樂提供）

最後她感性表示：「台中觀眾太熱情，好像可以每週都來唱！」主辦單位「大大娛樂」也透露，由於北中南三場太受好評，「目前明年1、2月的北流、高流都在搶檔期中，努力促成返場計畫！」黃小琥笑說：「只要有舞台，我就能撐全場。」

