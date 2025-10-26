自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂團突自爆「六人都有病」！女主唱吐心聲：體型比較大隻被排擠

〔記者張釔泠／台北報導〕奇幻另類樂團 A_Root同根生推出新輯《不小心降臨了》，把現代人的文明病比喻為「魔」帶入「入世」概念，團員在製作專輯的過程中，才發現都飽受文明病之苦，六人共通的「毛病」正是「拖延症」，還因此寫出了舞曲《拖沙》（『拖延』台語）；主唱智博笑說：「在創作這首歌時拖延症真的不小心降臨了，還差點來不及deadline時間完成！」

同根生集結「三金神隊友」強勢回歸。（笙根蘭陽提供）同根生集結「三金神隊友」強勢回歸。（笙根蘭陽提供）

而自認是團內「拖延症」第一名的團內音樂總監林喬笑說：「每次我交音樂的時候都會看deadline是哪一天的幾點，沒寫的話我就會自動順延到23:59，然後想說太晚了大家都睡了，明天早上再交，到了隔天又覺得太早了，誰會一早8點開檔案，最後就到隔天中午才交。」

兩位女團員魷魚及小綠都坦承有「容貌焦慮」，主唱魷魚直言：「因為從小體型比較『大隻』一點，有時候會被投以異樣眼光或是排擠。」她透過錄製專輯中的新歌《看闊》得到療癒，並希望與有同樣問題的人共勉，「想要做到自己滿意的話，其實永遠都做不到，倒不如放過自己，開心過生活最重要。」而樂器擔當的小綠也因為身形肉肉坦言會產生一些自卑心理，不過個性樂觀的她因為音樂漸漸扭轉心態，「雖然有時候看到漂亮的人會羨慕嫉妒恨，但真的要找到自己的特色，你會覺得自己跟別人不一樣、有特別之處，心裡會好過很多，也會更有自信。」

同根生集結「三金神隊友」強勢回歸。（笙根蘭陽提供）同根生集結「三金神隊友」強勢回歸。（笙根蘭陽提供）

企劃特別在封面中讓六人拿著象徵「難關」的「毒蘋果」來比喻危機降臨；團長智博為了deadline的交歌壓力飽受兩周失眠之苦，彈撥樂手小綠則是為新專輯變身「六指琴魔」出動4把琴（月琴、柳琴、中阮、大阮）編曲，還在兩天的時間錄完10首歌，讓她錄歌錄到雙手貼滿痠痛藥布上陣。

為怕感冒嚴格規定自己早睡早起的主唱魷魚仍因體力不支累倒在錄音室，至於鼓手DK則在錄音時打斷一對鼓棒，還為了專輯中的「大魔王」《看闊》設計了複雜的鼓點，在首次演出時直呼「逼死自己」。

于子育「一演入魂」神演技感動同根生。（笙根蘭陽提供）于子育「一演入魂」神演技感動同根生。（笙根蘭陽提供）

值得一提的是，新歌《關於劉老七的Q&A》所講述的正是老年人失智病，為此特別力邀金鐘演技派女演員于子育跨刀演出，透過擅長親情溫馨題材的導演劉彥甫掌鏡帷幄下，讓觀眾隨著鏡頭感受「劉老七」這位失智症患者的喜怒哀樂，進而引發共鳴與感動。

于子育「一演入魂」神演技感動同根生。（笙根蘭陽提供）于子育「一演入魂」神演技感動同根生。（笙根蘭陽提供）

六位團員在拍攝過程中，都深深地被于子育「一演入魂」演技所感動，其極具層次又內斂的現場演出更讓與她對戲的主唱智博懾服不已，大讚：「影后果然很厲害！一秒切換上下戲狀態，一上戲後就讓失智的劉老七『上身』，我也隨著她的表演跟著入戲，下一秒導演喊卡後又立刻說說笑笑捉弄大家，還不時關心樂團每個團員，非常親切又專業！讓我感受到『專業不小心降臨』的神演技！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中