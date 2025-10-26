吳淡如經營房地產遇牛鬼蛇神 嘆：誠實人見錢換腦袋

吳淡如表示自己與某國台籍仲介合作多次，沒想到對方行為竟然越來越誇張。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕作家兼主持人吳淡如今（26）日在社群平台發出多篇有關房地產的文章，起因是有某國台籍房仲業者眼紅客戶賺錢，態度變得貪婪，且作帳時也不老實，出現房子一個月多次收服務費的誇張現象。吳淡如笑說：有關於房地產的種種我也有非常多的經驗，更表示：遇到的牛鬼蛇神比小說精彩。

吳淡如表示自己與某國台籍仲介合作多次，沒想到對方行為竟然越來越誇張，甚至最後擅自提高佣金比例，讓她忍不住痛斥對方「貪婪」。吳淡如表示自己對房地產有經驗且歸納出原則，開玩笑說：「有興趣的就等我出『房商』的課程」，也感嘆金錢讓原本誠實的人變質，貪婪到能多拿一點就多拿一點。

請繼續往下閱讀...

吳淡如公布了一間她公司的房子獲利報表。（翻攝自臉書）

吳淡如也公布了一間她公司的房子獲利報表，她說：「台灣的仲介朋友應該很羨慕吧。本來是3%已經多要了。現在房價比原來報價（他認為可以賣的標準價 ）多賣了3%，比例多的不滿足，他還要多收1%。我不知道這是什麼邏輯，是不是以後大家都不要往來的邏輯？」更細心備註：所謂的已付金額是房子原價。房子過了疫情之後獲利相當大沒有錯，但是每賣一間，他就往上+1%，這和留下買路財也沒有差別了。

吳淡如也曬出獲利報表，結果被一位越南華僑仲介看到，立刻提醒她，仲介會表示房子很熱，便假借建商要喝咖啡索取費用並從買家身上挖錢，昧著良心露出貪婪醜惡的面目。吳淡如也解釋她的原則就是賣出房子後，無論售價高低，給仲介的佣金都是2％，仲介自行調整為3％就算了，最後還肖貪想再多收1億（約新台幣11.7萬元），讓她非常傻眼。吳淡如藉此呼籲所有人：「賺錢歸賺錢，假借各種名目來收錢的。不值得長期往來」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法