自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳淡如經營房地產遇牛鬼蛇神 嘆：誠實人見錢換腦袋

吳淡如表示自己與某國台籍仲介合作多次，沒想到對方行為竟然越來越誇張。（翻攝自臉書）吳淡如表示自己與某國台籍仲介合作多次，沒想到對方行為竟然越來越誇張。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕作家兼主持人吳淡如今（26）日在社群平台發出多篇有關房地產的文章，起因是有某國台籍房仲業者眼紅客戶賺錢，態度變得貪婪，且作帳時也不老實，出現房子一個月多次收服務費的誇張現象。吳淡如笑說：有關於房地產的種種我也有非常多的經驗，更表示：遇到的牛鬼蛇神比小說精彩。

吳淡如表示自己與某國台籍仲介合作多次，沒想到對方行為竟然越來越誇張，甚至最後擅自提高佣金比例，讓她忍不住痛斥對方「貪婪」。吳淡如表示自己對房地產有經驗且歸納出原則，開玩笑說：「有興趣的就等我出『房商』的課程」，也感嘆金錢讓原本誠實的人變質，貪婪到能多拿一點就多拿一點。

吳淡如公布了一間她公司的房子獲利報表。（翻攝自臉書）吳淡如公布了一間她公司的房子獲利報表。（翻攝自臉書）

吳淡如也公布了一間她公司的房子獲利報表，她說：「台灣的仲介朋友應該很羨慕吧。本來是3%已經多要了。現在房價比原來報價（他認為可以賣的標準價 ）多賣了3%，比例多的不滿足，他還要多收1%。我不知道這是什麼邏輯，是不是以後大家都不要往來的邏輯？」更細心備註：所謂的已付金額是房子原價。房子過了疫情之後獲利相當大沒有錯，但是每賣一間，他就往上+1%，這和留下買路財也沒有差別了。

吳淡如也曬出獲利報表，結果被一位越南華僑仲介看到，立刻提醒她，仲介會表示房子很熱，便假借建商要喝咖啡索取費用並從買家身上挖錢，昧著良心露出貪婪醜惡的面目。吳淡如也解釋她的原則就是賣出房子後，無論售價高低，給仲介的佣金都是2％，仲介自行調整為3％就算了，最後還肖貪想再多收1億（約新台幣11.7萬元），讓她非常傻眼。吳淡如藉此呼籲所有人：「賺錢歸賺錢，假借各種名目來收錢的。不值得長期往來」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中