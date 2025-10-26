自由電子報
娛樂 最新消息

吳淡如痛斥貪婪房仲 曬出物證痛揭惡行

吳淡如痛斥無良仲介耍心機。（翻攝自臉書）吳淡如痛斥無良仲介耍心機。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕作家兼主持人吳淡如在海外投資房產，頗有心得，今（26）日她在社群發文，憤怒指出：貪婪是沒有止境的，而且會毁掉所有信任。原來是她被北海道小樽運河美景吸引，一次買下4間含土地的別墅，沒想到她並不像利菁在東京成功置產就算了，更慘賠上百萬日圓（超過新台幣20.2萬元）。

吳淡如表示對海外房貸產有興趣的人，可以參考她的慘痛經驗。她先稱讚台灣比較有規模的仲介制度，價格明確無變數。吳淡如的公司裡也有資產管理公司，主要業務範圍為商用房地產有辦公室跟店面，所以和她做過生意都知道，吳淡如並非是一個亂砍仲介價格的人。她甚至坦白買房1％；賣房時無論價格賣出多少，都一樣給2％，這是公司規則，無論私人交情如何，對於該給仲介的合理利潤，她從來不去殺價。

吳淡如之前在北海道小樽買了4間含土地的房子。（翻攝自臉書）吳淡如之前在北海道小樽買了4間含土地的房子。（翻攝自臉書）

多年前他和某國台籍仲介合作愉快，仲介甚至對吳淡如說：只要吳淡如介紹朋友給他，他願意給吳淡如1％，但吳淡如拒絕，她認為自己不需要賺仲介費用，也不想在剛創業的人身上揩油。「隨著時間換了腦袋的事情，越演越烈，今年七月的時候賣房子他收2％，到了九月，突然帳單變成了3％」吳淡如指出對方的理由是「很辛苦，還要跟別的仲介合作」故擅自改動規則，當時吳淡如已經非常不高興，並警告仲介：任何法則不要自己調動。

吳淡如極有商業頭腦。（翻攝自臉書）吳淡如極有商業頭腦。（翻攝自臉書）

當時吳淡如租賃的房子由該仲介管理，吳淡如仔細檢視帳單時，發現有些房子一個月管理費收了好幾次，對方解釋：「要請當地警察『喝咖啡』」。吳淡如心中生疑：警察也收管理費？並請對方將帳做清楚，沒想到該仲介打模糊仗。近日該仲介行為越來越誇張，他幫吳淡如將房屋賣了不錯的價格，但卻要求收4％，終於惹惱吳淡如，她更補充，除了日本之外，她在越南也遇到過同樣狀況，都是眼紅客戶賺了錢，變得貪婪無比，巧立名目、模糊帳務。

吳淡如憤怒指出，仲介的利益建立在客戶房子售出的價格，但是卻眼紅客戶多賺錢，自己巧立名目還想多收佣金實在是要不得的行為。先前吳淡如的警告就已經在提醒仲介，未料他沒有聽懂甚至以為吳淡如是外行人，繼續耍手段。

吳淡如強調，自己寫的肯定不是黑函，而是公告函。除此之外她很心痛，一個本來誠實的人卻變質，只要能多拿錢，就想方設法鑽漏洞，假藉各種理由坑客戶。吳淡如直言：「真正的商人，不會想要因為客戶就多賺錢而揩油的，這就是我對商業的堅持」。

