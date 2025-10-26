侯彥西自招有當兵！軍人爸曾不看好他：演得太猥褻了

《明日的過客》的演員侯彥西（前排左）、陳妤及郭子豪（後排左）、導演郭承衢及毛祁芸和樂融融。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄電影節今天（26日）迎來最後一天，由陳妤、侯彥西主演的電影《明日的過客》於雄影亞洲首映，侯彥西的父親剛好是名軍人，透露起初自己要進演藝圈時，父親並不看好，但如今都會看兒子的作品表達支持。侯彥西還急忙表示：「我有當兵！」急撇閃兵，笑翻眾人。

旅法導演郭承衢帶著暌違多年返台自編自導的《明日的過客》於雄影亞洲首映，郭承衢攜演員陳妤、侯彥西、郭子豪、毛祁芸一同現身雄影接受媒體訪問，郭承衢直呼很高興之前處女作《德布西森林》是在雄影做開幕片，這次則帶著第3部劇情長片《明日的過客》回到雄影與大家見面。

片中4位角色各自代表不同的「迷惘世代」面貌。陳妤飾演的「白玫」是一位30歲、看似擁有完美婚姻與穩定工作的女性，卻在某夜與舊情人重逢後，踏上一場改變命運的冒險。提到現實生活中是否有迷惘、不得志的時候？陳妤坦言：「台灣演員一定有不停等待下一部作品的階段，演員這工作都是被選擇，時常會自然而然被貼標籤，像我被認為比較man，我自認頂多是中性、運動滿強，但這次演出的是很有女人味的女人」。

侯彥西則讚陳妤其實超有女人味，郭承衢也認同表示拍攝時只是叮囑陳妤「走路慢一點就好」，完全不需要特別呈現，因為她就是一個有女人味的人。陳妤則坦言，自己的表現、行為節奏比較快，所以導演一直提醒她放慢，並笑說：「我媽是偏向真的比較粗魯的那種，所以其實我有明確的比較值，覺得『我還離man很遠吧！』」

侯彥西飾演的「阿信」外表開朗，內心卻在性向與人生方向間掙扎。他直呼這次合作讓他重新愛上排練過程，「我過去不太喜歡排戲，覺得只是形式。但導演讓我覺得排戲是有趣的探索，我們像朋友一樣討論怎麼讓角色更好。」侯彥西也分享自己多年演藝路上的心境轉折。他坦言曾歷經低潮、甚至考慮轉行賣保險，如今學會順其自然：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。演員工作沒有絕對得志或不得志，重點是繼續往前走。」

侯彥西自曝，曾經在試鏡一部的電影過程中相當順利，以為十之八九就是自己入選了，沒想到最後還是選了別人。侯彥西十分疑惑，詢問之後才知道，原來資方認為他「不夠有名」。如今侯彥西也能理解：「我今天站在資方角度，有可能也有這種想法，畢竟他們要賺錢，對不熟知的人沒安全感，我能理解。」最後搞笑道：「所以就是看看有沒有機會能拿獎。」

被問當年不得志時期，有沒有跟隨軍人出身的父親簽志願役？侯彥西笑說：「沒有耶，他那時候問我要不要學一技之長，像修車，前期我爸的確很不看好我，演《那些年，我們一起追的女孩》角色「勃起」時，他說你怎麼演那種角色，太猥褻了，有點酸我，但現在變成很支持我，都會問我有什麼作品。」最後也巧妙懂回記者：「我有當兵啦！」

侯彥西在片中獻出男男吻處女秀，他笑說：「剛開始心裡有小小的糾結，但不能讓在場的人發現，畢竟演員要專業，親完不會不舒服，我滿意外男生的嘴唇滿好親的。」郭承衢則笑回：「這次劇本一開始就把男男吻戲寫上去，他也沒意見。」侯彥西則說這是演員好玩的事，完全可以接受，郭承衢當場提出「下次正面全裸」，侯彥西則笑回：「可以呀，但你要接受我身材沒那麼好。」

新生代演員毛祁芸則飾演「毛毛」，一個為報復前男友而展開奇幻旅程的女孩。她透露，《明日的過客》是自己第一部作品，「我現在畢業沒多久，正處於其他前輩演員曾經經歷的階段，不停試鏡、等待消息。當初被選上真的不可置信，覺得怎麼會發生在我身上，很感謝導演。」

郭子豪在《明日的過客》中飾演台裔法國人「傑克」，是一名在自我定位與情感歸屬間徘徊的青年。談及角色，他坦言與自身經歷頗有共鳴，也回顧了過去長時間等待機會的心路歷程：「十年前我拍《六弄咖啡館》，但後來卻一直沒有戲約，這次《明日的過客》是我真正主演的作品，前幾年邊打工邊試鏡，有一天突然爆哭，覺得為什麼我想當演員，卻在打工？」

他說，自己這些年嘗試過十幾份不同的打工，包括展場工讀、飲料店、瑜伽教室、早餐店等，「有時劇組臨時要拍，只能請假，但老闆不一定能理解。」儘管如此，郭子豪並未放棄，他學會以更平常心看待演員的際遇。「我後來發現，很多事都有莫名的安排。有時候你很認真準備，最後卻沒上；有時反而隨緣就成了。試鏡幾百次沒上，也許只是時間未到。」他直呼自己越來越能順其自然，回頭看那些打工的日子都是養分，所有生活經驗，最後都能放進表演裡。

