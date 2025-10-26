自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

侯彥西自招有當兵！軍人爸曾不看好他：演得太猥褻了

《明日的過客》的演員侯彥西（前排左）、陳妤及郭子豪（後排左）、導演郭承衢及毛祁芸和樂融融。（高雄電影節提供）《明日的過客》的演員侯彥西（前排左）、陳妤及郭子豪（後排左）、導演郭承衢及毛祁芸和樂融融。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄電影節今天（26日）迎來最後一天，由陳妤、侯彥西主演的電影《明日的過客》於雄影亞洲首映，侯彥西的父親剛好是名軍人，透露起初自己要進演藝圈時，父親並不看好，但如今都會看兒子的作品表達支持。侯彥西還急忙表示：「我有當兵！」急撇閃兵，笑翻眾人。

旅法導演郭承衢帶著暌違多年返台自編自導的《明日的過客》於雄影亞洲首映，郭承衢攜演員陳妤、侯彥西、郭子豪、毛祁芸一同現身雄影接受媒體訪問，郭承衢直呼很高興之前處女作《德布西森林》是在雄影做開幕片，這次則帶著第3部劇情長片《明日的過客》回到雄影與大家見面。

《明日的過客》演員侯彥西（左起）、演員郭子豪、導演郭承衢、演員陳妤、演員毛祁芸一同出席高雄電影節。（高雄電影節提供）《明日的過客》演員侯彥西（左起）、演員郭子豪、導演郭承衢、演員陳妤、演員毛祁芸一同出席高雄電影節。（高雄電影節提供）

片中4位角色各自代表不同的「迷惘世代」面貌。陳妤飾演的「白玫」是一位30歲、看似擁有完美婚姻與穩定工作的女性，卻在某夜與舊情人重逢後，踏上一場改變命運的冒險。提到現實生活中是否有迷惘、不得志的時候？陳妤坦言：「台灣演員一定有不停等待下一部作品的階段，演員這工作都是被選擇，時常會自然而然被貼標籤，像我被認為比較man，我自認頂多是中性、運動滿強，但這次演出的是很有女人味的女人」。

演員陳妤主演電影《明日的過客》，在片中展現成熟女人味。（高雄電影節提供）演員陳妤主演電影《明日的過客》，在片中展現成熟女人味。（高雄電影節提供）

侯彥西則讚陳妤其實超有女人味，郭承衢也認同表示拍攝時只是叮囑陳妤「走路慢一點就好」，完全不需要特別呈現，因為她就是一個有女人味的人。陳妤則坦言，自己的表現、行為節奏比較快，所以導演一直提醒她放慢，並笑說：「我媽是偏向真的比較粗魯的那種，所以其實我有明確的比較值，覺得『我還離man很遠吧！』」

侯彥西飾演的「阿信」外表開朗，內心卻在性向與人生方向間掙扎。他直呼這次合作讓他重新愛上排練過程，「我過去不太喜歡排戲，覺得只是形式。但導演讓我覺得排戲是有趣的探索，我們像朋友一樣討論怎麼讓角色更好。」侯彥西也分享自己多年演藝路上的心境轉折。他坦言曾歷經低潮、甚至考慮轉行賣保險，如今學會順其自然：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。演員工作沒有絕對得志或不得志，重點是繼續往前走。」

《明日的過客》演員侯彥西（左起）、演員郭子豪、導演郭承衢分享拍攝趣事。（高雄電影節提供）《明日的過客》演員侯彥西（左起）、演員郭子豪、導演郭承衢分享拍攝趣事。（高雄電影節提供）

侯彥西自曝，曾經在試鏡一部的電影過程中相當順利，以為十之八九就是自己入選了，沒想到最後還是選了別人。侯彥西十分疑惑，詢問之後才知道，原來資方認為他「不夠有名」。如今侯彥西也能理解：「我今天站在資方角度，有可能也有這種想法，畢竟他們要賺錢，對不熟知的人沒安全感，我能理解。」最後搞笑道：「所以就是看看有沒有機會能拿獎。」

被問當年不得志時期，有沒有跟隨軍人出身的父親簽志願役？侯彥西笑說：「沒有耶，他那時候問我要不要學一技之長，像修車，前期我爸的確很不看好我，演《那些年，我們一起追的女孩》角色「勃起」時，他說你怎麼演那種角色，太猥褻了，有點酸我，但現在變成很支持我，都會問我有什麼作品。」最後也巧妙懂回記者：「我有當兵啦！」

侯彥西在片中獻出男男吻處女秀，他笑說：「剛開始心裡有小小的糾結，但不能讓在場的人發現，畢竟演員要專業，親完不會不舒服，我滿意外男生的嘴唇滿好親的。」郭承衢則笑回：「這次劇本一開始就把男男吻戲寫上去，他也沒意見。」侯彥西則說這是演員好玩的事，完全可以接受，郭承衢當場提出「下次正面全裸」，侯彥西則笑回：「可以呀，但你要接受我身材沒那麼好。」

《明日的過客》演員陳妤（左）、演員毛祁芸。（高雄電影節提供）《明日的過客》演員陳妤（左）、演員毛祁芸。（高雄電影節提供）

新生代演員毛祁芸則飾演「毛毛」，一個為報復前男友而展開奇幻旅程的女孩。她透露，《明日的過客》是自己第一部作品，「我現在畢業沒多久，正處於其他前輩演員曾經經歷的階段，不停試鏡、等待消息。當初被選上真的不可置信，覺得怎麼會發生在我身上，很感謝導演。」

郭子豪在《明日的過客》中飾演台裔法國人「傑克」，是一名在自我定位與情感歸屬間徘徊的青年。談及角色，他坦言與自身經歷頗有共鳴，也回顧了過去長時間等待機會的心路歷程：「十年前我拍《六弄咖啡館》，但後來卻一直沒有戲約，這次《明日的過客》是我真正主演的作品，前幾年邊打工邊試鏡，有一天突然爆哭，覺得為什麼我想當演員，卻在打工？」

他說，自己這些年嘗試過十幾份不同的打工，包括展場工讀、飲料店、瑜伽教室、早餐店等，「有時劇組臨時要拍，只能請假，但老闆不一定能理解。」儘管如此，郭子豪並未放棄，他學會以更平常心看待演員的際遇。「我後來發現，很多事都有莫名的安排。有時候你很認真準備，最後卻沒上；有時反而隨緣就成了。試鏡幾百次沒上，也許只是時間未到。」他直呼自己越來越能順其自然，回頭看那些打工的日子都是養分，所有生活經驗，最後都能放進表演裡。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中