娛樂 最新消息

易烊千璽為新片喊「統一台灣」 《澎湖海戰》宣傳失焦粉絲氣炸

中國當紅男星易烊千璽主演新片《澎湖海戰》。（資料照，記者胡舜翔攝）中國當紅男星易烊千璽主演新片《澎湖海戰》。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國當紅男星易烊千璽因主演新片《澎湖海戰》，於昨天在微博連發多則貼文，引發台灣、中國兩地輿論強烈反應！其中包含大字標語「統一台灣，勢不可擋」，讓不少台灣影迷感到失望無言。

10月25日適逢中國所稱的「台灣光復節」，正好《澎湖海戰》同步公開卡司與預告海報，身為主演的易烊千璽在官方微博及工作室帳號轉發宣傳文案，並附上「#台灣光復80周年#」、「#只有一個中國#」、「澎湖是中國的澎湖」等標籤與文字。

易烊千璽轉發主演新片《澎湖海戰》相關宣傳，斗大標題寫著「統一台灣」。（翻攝自微博）易烊千璽轉發主演新片《澎湖海戰》相關宣傳，斗大標題寫著「統一台灣」。（翻攝自微博）

《澎湖海戰》由導演鄭保瑞操刀，講述1683年清朝康熙皇帝命水師提督施琅攻佔澎湖海域、再南攻台灣的歷史事件。易烊千璽飾演年輕的康熙皇帝，預告與海報中不僅重現當年戰役，更以「統一台灣 勢不可擋」作為巨大橫幅宣傳句，刻意激起統戰色彩。

易烊千璽轉發內容附上激烈標語，並表示「澎湖是中國的澎湖」等宣示立場，此舉立在台灣網路引發熱議，有粉絲轉變態度，評論多為負面，有網友直言：「看到標語就被勸退」、「轉發光復節貼文，這下真的不能說只是工作室操作」。

值得一提的是，易烊千璽今年5月先前曾來台參加兩岸電影展，當時擁有不小粉絲基礎與熱度，不過這次涉入如此敏感議題，恐影響他在台灣的活動與粉絲態度。

