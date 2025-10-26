男星錄影脫稿「壓著胡瓜激吻」！上演戀愛戲碼眾人狂喊不舒服

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持《綜藝大集合》日前來到台中豐原的鎮清宮，主祀媽祖的這裡信仰鼎盛，製作單位在設計了與「水」有關的遊戲「媽祖聖水洗頭趣」。其中胡瓜遇見表演藝術系的參賽者，竟燃起導演魂，拉著郭忠祐示範起戀愛戲碼。

郭忠祐脫稿壓著胡瓜要激吻。（民視提供）

遊戲開始前，胡瓜發現參賽者是新民高中表演藝術系的同學，突然示範京劇身段腳橫踢到手臂打橫的手掌，胡瓜則表演掉漆版「十三響」讓全場笑翻，一旁的阿翔笑說：「瓜哥真的踢得到欸」。，胡瓜也立刻開啟「導演魂」臨時開拍「大集合年度大戲」，胡瓜更是親自下場跟郭忠祐示範「戀愛戲碼」，兩個人手牽手緊緊貼著對方，郭忠祐脫稿壓著胡瓜頭要激吻」，讓全場直喊「不舒服」。

請繼續往下閱讀...

胡瓜（右）跟郭忠祐示範「戀愛戲碼」。（民視提供）

接著由同學扮演被劈腿的女主角，郭忠祐化身渣男，藝人宋讚養則飾演外遇對象。沒想到兩人一開演就脫稿演出，竟直接「激烈擁吻」起來，現場驚呼連連，郭忠祐更即興說出台詞：「我真的不喜歡女生！」讓全場爆笑。

胡瓜主持《綜藝大集合》。（民視提供）

接下來的遊戲是「腳是有夠讚」，球門前總共有10個獎項，每人踢2次，看踢到什麼獎項就可以獲得對應的獎品。錄影當日邀請到「木蘭女足隊」來到了《綜藝大集合》，製作單位設計了遊戲要來好好的考驗他們的足球功力，在遊戲開始之前籃籃首先上場示範，而胡瓜也趁機給籃籃挑戰，自己站在球門正中間，如果踢到自己的臉上的話就加碼給籃籃五千元，大家一聽到這個消息全部躍躍欲試，沒想到哨音響起之後，所有藝人立刻瞄準胡瓜狂踢，嚇得他慌張逃跑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法