娛樂 日韓

APINK鄭恩地「最長的生日派對」台灣落幕！難忘大巨蛋開球：託粉絲的福

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團APINK主唱鄭恩地昨天（25日）晚間在台大體育館熱鬧舉辦了「2025 JEONG EUNJI Birthday Party [A Day Of Life] in TAIPEI」粉絲見面會，這場活動不僅是她「最長的生日派對」粉絲巡迴見面會的最終站，她與台灣Panda（粉絲名）一起慶祝生日，現場充滿了溫馨與歡樂。

APINK鄭恩地「最長的生日派對」在台灣落幕。（D-SHOW提供）APINK鄭恩地「最長的生日派對」在台灣落幕。（D-SHOW提供）

開場VCR播放完畢後，在全場熱烈的尖叫與掌聲中，身穿純白公主洋裝的鄭恩地從觀眾席驚喜登場，除了跟Panda近距離互動之外，並與所有粉絲齊唱生日快樂歌，吹熄蠟燭後，鄭恩地感性地表示，很高興能將這次粉絲巡迴見面會的最後一站獻給充滿熱情的台灣。

鄭恩地接著聊起上個月在台北大巨蛋擔任開球嘉賓與演出的難忘回憶，開朗地笑說：「託Panda的福，才能有機會在這麼大的場地表演！邊跑邊唱的『多巴胺』真的不是開玩笑的！」惹得全場大笑。隨後，她以甜美卻爆發力十足的《First Love》揭開音樂序幕，並笑著分享團員間的溫馨互動，「夏榮在我生日過兩個月後送我一雙鞋，那雙鞋其實是我推薦給她的款式，結果她還買大了一號，害我又得拿去換！」自然又可愛的語氣，展現出Apink成員之間的好感情。

APINK鄭恩地把麥克風指向粉絲。（D-SHOW提供）APINK鄭恩地把麥克風指向粉絲。（D-SHOW提供）

互動遊戲環節「Mission Clear! 懵地–大富翁」同樣驚喜不斷。鄭恩地挑戰多項任務，當遊戲進入「黃金鑰匙」關卡時，她親自抽出3位幸運粉絲，跑到觀眾席與他們3秒深情對望，並送上親筆簽名海報與「客製祝福語」，寵粉舉動引爆全場尖叫。由於粉絲熱情太高，她笑著加碼再抽4位，幾乎來者不拒，當被抽中挑戰繞口令時，她又展現出活潑搞笑的一面，讓現場笑聲不斷。

APINK鄭恩地獻唱夯曲。（D-SHOW提供）APINK鄭恩地獻唱夯曲。（D-SHOW提供）

在連續演唱《AWay》與《Journey For Myself》後，鄭恩地帶來特別企劃「A DAY OF LIFE 展示會」，透過照片與影片分享她最近一週的生活點滴。不僅有錄音室工作照，她也開心透露正在準備新歌，預告道：「請Panda們懷著心動的心情等我回歸。」她更重現了自己童年時的可愛照片姿勢，引起粉絲尖叫，紛紛直呼「太可愛了！」

隨著見面會進入尾聲，鄭恩地再次以動人歌聲演唱《Stay》與《Melody at First Sight》，溫柔的嗓音與真摯情感為現場帶來滿滿療癒能量。最後，她與全場粉絲合照留念，感性地表達了對台灣粉絲的感謝與不捨，並約定再見。

