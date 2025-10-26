才赴花蓮當鍋鏟超人 金曲饒舌歌手突悲憶被媽媽趕出門：神祖牌位也丟出來

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲得金曲獎的饒舌歌手陳布朗，前陣子才低調前往花蓮光復災區當起鍋鏟超人，為第一線的救災人員準備便當，昨（25日）他在雨中騎單車回家，遇到行乞的老婦人，也勾起他傷痛回憶，想起自己也曾在街上行乞，提到：「不自覺的止不住淚水。」

陳布朗前陣子到光復災區幫忙義煮，最近想起小時候曾行乞。（讀者提供）

陳布朗談到：「我小時候，我爸媽離婚了，因為我還小，我媽選擇了當我哥的監護人，而我的監護則判給我爸爸。當時我的父母，因為剛離婚吵得劍拔弩張、互相提告，而我還與媽媽同住，有一天我媽情緒失控，在我放學回家後，把我的簡單衣物用黑色大塑膠袋裝著，裡頭還包括我們陳家的神主牌位，全部丟到門口，要我去找我爸，把我趕出門。」

請繼續往下閱讀...

找不到爸爸的陳布朗，到公園閒晃，「渴了去喝公廁的自來水，或到廟裡喝奉茶，餓了就⋯跑到雜貨店偷吃的東西，當時的雜貨店，常常會把一些東西都放在店外，我就偷外面的東西吃，成功的得手很多次，但有一次被雜貨店老闆娘抓個正著，老闆娘左手抓著我的手，另一手連續呼我巴掌，打的我唉唉叫，但我緊抓著一包食物，掙脫後我跌倒，帶著一包小饅頭逃走。」

回想當時情景，陳布朗說：「就這樣每天在街上遊蕩，過了一週左右吧，每天以廢棄貨車為家，真的看起來像個小乞丐，身上又臭又髒，後來終於聯絡上我爸了，他把我接去住親戚家裡，才結束我行乞當小偷的日子。」他還談到：「之後我想到那段時間，常常覺得很難過痛苦，但當時的我，卻一點也不覺得，只覺得肚子餓總是好餓，每天在貨車裡醒來就得想辦法找吃的，根本沒時間難過，所以人在危機下總是會想出辦法的，年紀再小都會！」

陳布朗現在開餐廳，他說：「曾有進來要食物的，我都會給他們飽餐一頓。長大後，我並不怪我的父母，因為他們都被困在婚姻折磨的痛苦，當時的他們也都活在傷痛裡，他們也都很努力的生活著。」他也充滿感觸說：「人生苦短，不需要糾結在不快樂的事，對得起自己就好。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法