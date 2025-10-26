自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（獨家專訪）琳妲鬆口應援退休時機點！昔被「政治狂熱份子」抹黑霸凌：受很大傷害

〔記者林欣穎／專題報導〕樂天女孩琳妲在球場有12年資歷，在球隊裡有「業配女王」的稱號，她很常透過社群分享日常，對於業配也是不遺餘力，個性大剌剌又活潑的她擁有高人氣，日前她受《自由時報》採訪，也分享在球場上的心路歷程，並透露昔被政治狂熱份子的YouTuber亂造謠帶風向，慘遭網路霸凌讓她有苦難言。

琳妲擁有12年球場資歷，喊話會跳到想生孩子為止。（琳妲提供）琳妲擁有12年球場資歷，喊話會跳到想生孩子為止。（琳妲提供）

琳妲的照片和影片常常走性感路線，但她笑言自己個性其實超級像男生，更自曝私下小癖好是在家會裸體，就算媽媽在也一樣。被問到在球場應援會不會怕走光，她也幽默表示：「完全不會，走光就剛好幫自家品牌內褲曝光。」她也不在意被拍醜照，更說：「（看過醜照後）可能會讓大家看到我本人時覺得：『咦，本人比照片好看』。」

琳妲自曝私下在家愛裸體。（琳妲提供）琳妲自曝私下在家愛裸體。（琳妲提供）

琳妲這一路走來經歷不少風雨，提到自己的粉絲都很理性又尊重她，讓她非常感謝，不過她坦言讓她最走心的是遇到政治狂熱份子的YouTuber，「亂造謠、帶風向，還引發網路霸凌，對我造成很大的心理傷害。身為公眾人物被不喜歡是正常的，但靠造謠來博取成就感…真的會有報應。」

琳妲坦言曾被惡意攻擊受到傷害。（琳妲提供）琳妲坦言曾被惡意攻擊受到傷害。（琳妲提供）

她不忘感性告白女孩們，提到大家都有自己的特色與魅力，而且大家都很認真經營自己，同時也為球團全力付出，至於被問到幾歲會從啦啦隊退休？琳妲說自己會繼續在球場，「我會一直跳到想生小孩的那一天為止。」她也留給未來的自己期許：「不管世界再險惡，記得一定要保持善良。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中