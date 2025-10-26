（獨家專訪）琳妲鬆口應援退休時機點！昔被「政治狂熱份子」抹黑霸凌：受很大傷害

〔記者林欣穎／專題報導〕樂天女孩琳妲在球場有12年資歷，在球隊裡有「業配女王」的稱號，她很常透過社群分享日常，對於業配也是不遺餘力，個性大剌剌又活潑的她擁有高人氣，日前她受《自由時報》採訪，也分享在球場上的心路歷程，並透露昔被政治狂熱份子的YouTuber亂造謠帶風向，慘遭網路霸凌讓她有苦難言。

琳妲擁有12年球場資歷，喊話會跳到想生孩子為止。（琳妲提供）

琳妲的照片和影片常常走性感路線，但她笑言自己個性其實超級像男生，更自曝私下小癖好是在家會裸體，就算媽媽在也一樣。被問到在球場應援會不會怕走光，她也幽默表示：「完全不會，走光就剛好幫自家品牌內褲曝光。」她也不在意被拍醜照，更說：「（看過醜照後）可能會讓大家看到我本人時覺得：『咦，本人比照片好看』。」

琳妲自曝私下在家愛裸體。（琳妲提供）

琳妲這一路走來經歷不少風雨，提到自己的粉絲都很理性又尊重她，讓她非常感謝，不過她坦言讓她最走心的是遇到政治狂熱份子的YouTuber，「亂造謠、帶風向，還引發網路霸凌，對我造成很大的心理傷害。身為公眾人物被不喜歡是正常的，但靠造謠來博取成就感…真的會有報應。」

琳妲坦言曾被惡意攻擊受到傷害。（琳妲提供）

她不忘感性告白女孩們，提到大家都有自己的特色與魅力，而且大家都很認真經營自己，同時也為球團全力付出，至於被問到幾歲會從啦啦隊退休？琳妲說自己會繼續在球場，「我會一直跳到想生小孩的那一天為止。」她也留給未來的自己期許：「不管世界再險惡，記得一定要保持善良。」

