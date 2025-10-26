自由電子報
娛樂 電視

昔喊金鐘獎金捐給花蓮！小S暫不回歸《不熙娣》 經紀人證實低調捐款

〔記者林欣穎／台北報導〕小S與派翠克日前以節目《小姐不熙娣》在第60屆金鐘獎拿下綜藝節目主持人獎，當時兩人在台上承諾將10萬元獎金全數捐給花蓮。昨（25）日派翠克曬出捐款收據，分享已經將獎金捐給公益協會，而本報實際詢問小S經紀人，對方也低調透露已同樣捐出。

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流造成災情慘重，目前仍在進行災後重建，有不少明星藝人這段期間有錢出錢、有力出力。派翠克昨在Threads曬出捐款收據，將自己分得的5萬元獎金捐給「花蓮角兒愛心公益協會」，並暖心提醒花蓮居民：「這幾天也一直在下雨，要注意安全，大家加油。」而小S也同樣兌現承諾，一併將自己的獎金捐給同個公益協會。

小S（左）與搭檔派翠克將金鐘獎金全數捐出做公益。（資料照，記者陳奕全攝）小S（左）與搭檔派翠克將金鐘獎金全數捐出做公益。（資料照，記者陳奕全攝）

小S隔20年再拿下金鐘主持人獎，至於外界關心小S何時才要回歸，她說自己也不知道時間點，「等過完跨年吧，因為之前跨年是在大S家過，這是第一個沒有我姊的年，還不知道要怎麼過。」而目前也確定小S暫時還不回歸《不熙娣》，電視台則再找來薔薔加入，將與吳姍儒、派翠克一起主持。

