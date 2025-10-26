吳宗憲講床邊故事「累到睡著」 吳姍儒曝父女私下相處

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒主持公視旗艦益智節目《一字千金》，日前錄製八位親子檔同場較勁，也分享親子暖心時刻，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈分享，小兒子林浩楨是貼心小棉襖，她說：「我兒子每次跟我出門，只要過馬路或是有凹凸不平的路，他一定會停下來牽我一起走，直到現在都還是，覺得滿溫暖的。」此言一出，感動現場來賓與工作人員。

吳姍儒（中）與譚敦慈的小兒子林浩楨（左）、東森購物專家彤瑤的兒子何安傑合照。（公視提供）

節目中，吳姍儒分享小時父親吳宗憲最常講的床邊故事是年獸的故事，不過，吳宗憲真的累到爆，眼皮不聽使喚直闔眼，「所以每次他都跟我說，有一個年獸，然後我們小孩就啊啊啊尖叫，然後他就睡著了！」直到我大約16歲才知道完整的年獸故事，引來現場笑聲不斷。

本集參賽的八位親子檔橫跨不同領域，除了譚敦慈與林浩楨母子檔，還有恩主公醫院外科醫師劉曉東與劉志浩父子檔、東森購物專家彤瑤與何安傑母子檔、前任《世界一把抓》主持人郭莉芳和吳宇柔母女檔。

譚敦慈與小兒子林浩楨一同上《一字千金》PK中文。（公視提供）

他們八位比拼「見微知著」、「按部就搬」、「拾字路口2.0」、「洞築機先」四關，前兩關親子對抗比積分，後兩關由晉級組同台PK、淘汰。各平台收看的觀眾在節目開始前打開《一字千金》APP，到「洞築機先」關卡就可以即時答題，同步感受棚內參賽者接受考驗時的緊張感。

