自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

吳宗憲講床邊故事「累到睡著」 吳姍儒曝父女私下相處

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒主持公視旗艦益智節目《一字千金》，日前錄製八位親子檔同場較勁，也分享親子暖心時刻，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈分享，小兒子林浩楨是貼心小棉襖，她說：「我兒子每次跟我出門，只要過馬路或是有凹凸不平的路，他一定會停下來牽我一起走，直到現在都還是，覺得滿溫暖的。」此言一出，感動現場來賓與工作人員。

吳姍儒（中）與譚敦慈的小兒子林浩楨（左）、東森購物專家彤瑤的兒子何安傑合照。（公視提供）吳姍儒（中）與譚敦慈的小兒子林浩楨（左）、東森購物專家彤瑤的兒子何安傑合照。（公視提供）

節目中，吳姍儒分享小時父親吳宗憲最常講的床邊故事是年獸的故事，不過，吳宗憲真的累到爆，眼皮不聽使喚直闔眼，「所以每次他都跟我說，有一個年獸，然後我們小孩就啊啊啊尖叫，然後他就睡著了！」直到我大約16歲才知道完整的年獸故事，引來現場笑聲不斷。

本集參賽的八位親子檔橫跨不同領域，除了譚敦慈與林浩楨母子檔，還有恩主公醫院外科醫師劉曉東與劉志浩父子檔、東森購物專家彤瑤與何安傑母子檔、前任《世界一把抓》主持人郭莉芳和吳宇柔母女檔。

譚敦慈與小兒子林浩楨一同上《一字千金》PK中文。（公視提供）譚敦慈與小兒子林浩楨一同上《一字千金》PK中文。（公視提供）

他們八位比拼「見微知著」、「按部就搬」、「拾字路口2.0」、「洞築機先」四關，前兩關親子對抗比積分，後兩關由晉級組同台PK、淘汰。各平台收看的觀眾在節目開始前打開《一字千金》APP，到「洞築機先」關卡就可以即時答題，同步感受棚內參賽者接受考驗時的緊張感。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中