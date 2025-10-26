才40歲！韓導申成勳離世5月未曝光 生前最後留言令人心碎

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈傳憾事！電影導演申成勳（신성훈）今（26）傳出，早在今年5月離世，享年40歲。

韓媒《OSEN》報導，申成勳已於5月去世，演藝圈相關人士透露：「5月底聽到這個消息，因他被視為無人認領者（無親屬在場），所以遺體由相關單位處理並舉行葬禮。」

請繼續往下閱讀...

《日刊體育》則報導，當時友人報警後警方才趕到現場，現場並未發現遺書，且據悉他平時並無任何疾病。相關人士也表示：「他生前經常在社群媒體上傳以『媽媽』、『家人』為題的照片，但那些並非真正的親人，而是他對身邊年長長輩的一種親暱稱呼。」此番發言令人倍感唏噓。

申成勳導演傳出今年5月離世，享年40歲。（翻攝自Naver）

申成勳的離世更令人感到悲痛的是，他的社群留有令人不安的訊息，在個人簡介處寫著：「D-day 今天……Beautiful Day（美好的一天）」等文字。

事實上，申成勳去年曾發送過疑似暗示極端選擇的消息引發震驚，當時他在信中提到：「被人傷得太深了，電影製作這件事變得太沉重」，甚至表示過考慮移民，沒想到最終仍以悲劇收場。

申成勳於2002年以歌手身分出道，2022年，他執導的電影《炸醬麵，謝謝你》橫掃多個國際影展，隨後他又以去年的《未成年者們》與今年推出的《神的選擇》等作品在海外影展上獲肯定。

申成勳最終仍在尚未完成遺作《未成年者們2》之際離開人世，製作公司透露，該作品目前正進行後期製作，預計將在今年下半年上映，以延續導演的遺志。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法