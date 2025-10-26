自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

才40歲！韓導申成勳離世5月未曝光 生前最後留言令人心碎

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈傳憾事！電影導演申成勳（신성훈）今（26）傳出，早在今年5月離世，享年40歲。

韓媒《OSEN》報導，申成勳已於5月去世，演藝圈相關人士透露：「5月底聽到這個消息，因他被視為無人認領者（無親屬在場），所以遺體由相關單位處理並舉行葬禮。」

《日刊體育》則報導，當時友人報警後警方才趕到現場，現場並未發現遺書，且據悉他平時並無任何疾病。相關人士也表示：「他生前經常在社群媒體上傳以『媽媽』、『家人』為題的照片，但那些並非真正的親人，而是他對身邊年長長輩的一種親暱稱呼。」此番發言令人倍感唏噓。

申成勳導演傳出今年5月離世，享年40歲。（翻攝自Naver）申成勳導演傳出今年5月離世，享年40歲。（翻攝自Naver）

申成勳的離世更令人感到悲痛的是，他的社群留有令人不安的訊息，在個人簡介處寫著：「D-day 今天……Beautiful Day（美好的一天）」等文字。

事實上，申成勳去年曾發送過疑似暗示極端選擇的消息引發震驚，當時他在信中提到：「被人傷得太深了，電影製作這件事變得太沉重」，甚至表示過考慮移民，沒想到最終仍以悲劇收場。

申成勳於2002年以歌手身分出道，2022年，他執導的電影《炸醬麵，謝謝你》橫掃多個國際影展，隨後他又以去年的《未成年者們》與今年推出的《神的選擇》等作品在海外影展上獲肯定。

申成勳最終仍在尚未完成遺作《未成年者們2》之際離開人世，製作公司透露，該作品目前正進行後期製作，預計將在今年下半年上映，以延續導演的遺志。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中