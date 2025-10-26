白冰冰頒世界閩南語金曲！台灣拿最佳女歌手獎

〔記者林欣穎／台北報導〕2025世界閩南語金曲頒獎盛典昨（25）日在廈門海滄體育中心舉行，台灣女歌手林姍以《追分車站》獲得最佳女歌手，最佳男歌手則是馬來西亞黃一飛。終身成就獎為台灣資深音樂人紀明陽，白冰冰的子弟兵明亮則以《再會乾妹妹》獲最佳科技融合獎，「Give me five少女隊」以《恁仔細》獲得最佳演唱組合。

白冰冰（後排左四）與創辦人陳飛（後排左三）與本屆優秀台灣選手合照。（世界閩南語金曲盛典組委會提供）

白冰冰今年第一次參與世界閩南語金曲盛典，昨晚她擔任表演嘉賓和頒獎人，與創辦人陳飛一起合唱《廈門水噹噹》，並唱自己的經典歌曲《醉情歌》，她在廈門有著高知名度，在現場儼然成了「人形立牌」，所到之處都有人搶著跟她合照。

白冰冰（右）與創辦人陳飛在台上演唱。（世界閩南語金曲盛典組委會提供）

昨天的頒獎典禮是在戶外的體育場舉行，不少台灣知名歌手上台表演，葉佳修演唱《你現在好嗎》、蔡秋鳳唱最經典的《金包銀》，還有謝宜君和李子森也帶來精彩表演。明亮和「Give me five少女隊」也一起登台，唱著得獎的《再會乾妹妹》、《恁仔細》，活力四射，也掀起一波高潮。

黃一飛（左）、林姍是本屆歌王歌后。（世界閩南語金曲盛典組委會提供）

終身成就獎由75歲的資深音樂人紀明陽獲得，他縱橫歌壇50多年，合作過黃乙玲、龍千玉、葉啟田、洪榮宏等天王天后，也為電視劇《啞巴新娘》、《真愛一世情》打造主題曲，他領獎時表示：「我總共寫了900多首閩南語歌，但都是用我太太的名字蔡素惠發表，編曲的作品有7000多首。」大會也特別安排本屆金曲盛典總決賽冠軍台灣陳思瑋、亞軍馬來西亞廖韵宜、季軍印尼選手吉良一起演唱紀明陽創作的歌曲《水潑落地難收回》、《絕情雨》、《雙叉路口》，向紀明陽致敬，也充滿傳承意味。

明亮（中）與Give me five少女隊在台上一起表演。（世界閩南語金曲盛典組委會提供）

最佳女歌手得主是演唱《追分車站》的林姍，她得獎後緊張地說：「心臟快要跳出來了，唱了30年，竟然可以在這裡收到這麼大的榮譽，超級感動。」最佳男歌手是來自馬來西亞的黃一飛，他哽咽地說：「我是來自馬來西亞的福建人，寫了30多年的歌，唱了30多年的歌，能在阿公阿媽的故鄉唱歌，阿公阿媽有聽到嗎？」

紀明陽獲終身成就獎。（世界閩南語金曲盛典組委會提供）

白冰冰子弟兵表現優秀，陳思瑋獲得世界閩南語金曲盛典總決賽冠軍，「Give me five少女隊」獲得最佳演唱組合，明亮獲最佳科技融合獎，白冰冰笑說：「其實最大贏家是明亮 ，因為思瑋奪冠唱的《決定拼到底》、《恁仔細》和《再會乾妹妹》都是明亮寫的歌。」

白冰冰演唱經典歌曲《醉情歌》。（世界閩南語金曲盛典組委會提供）

台灣在本屆金曲盛典大豐收，除了陳思瑋拿下總決賽冠軍，也在金曲頒獎盛典獲得終身成就獎紀明陽、最佳女歌手林姍、最佳科技融合明亮、最佳演唱組合「Give me five少女隊」、最佳原創歌曲《禾山有情義》，最佳音樂製作人羅安、最佳MV《你著忍耐》、最佳作詞人何啟弘《皺紋寫字》等大獎。

