性感月兔雙姝來襲！曝男人兩貼心舉動超加分

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本成人影業「完美友達」石原希望、村上悠華受JKF邀請，變身性感又可愛的月兔，兩人大方換上爆乳比基尼，分享烤肉、喝酒等回憶，包括酒醉糗態也侃侃而談。

石原希望、村上悠華身為2020年後出道的新勢力女優，透過精彩演技，各自在AV+主流平台上創下非凡成績；雖然兩人隸屬不同品牌，私下感情好；石原希望透露很喜歡到村上悠華家中小酌聊天，連村上悠華的奶奶都被她收服，特別喜歡石原希望。

石原希望（左）、村上悠華是人氣AV女優。（JKF提供）

聊到烤肉，石原希望分享增進男女感情的小技巧：「因為我很喜歡吃蝦子，所以當烤肉時，男生主動幫我拆開免洗筷的行為，對我來說很加分外，假如又會為我剝蝦殼，那真的超級心動的！」

不過她們也遇過男性在用餐時的NG舉動，石原希望曾遇過約會對象拿專門擦手的毛巾去清潔面容，令她相當詫異，村上悠華更目睹男生直接在餐桌上剔牙，直呼實在太沒禮貌。

石原希望（左）、村上悠華私下是姊妹淘。（JKF提供）

兩人都曾在喝醉後鬧出糗事，石原希望曾因為在沖繩喝得太開心，跟與葵いぶき玩起「裸體相撲」；村上悠華則是有次喝醉後，一直擁抱著明日葉みつは，不停告白「我好愛你」，酒醒後才害羞不已。

石原希望、村上悠華最後不約而同許願想再來台灣，村上的2026年新目標也和石原有關，想經常約石原出門走走，「完美友達」的好交情表露無遺。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

