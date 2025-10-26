楊謹華封后下一步曝光！放話要當「台版凱特溫絲蕾」

〔記者傅茗渝／台北報導〕榮登本屆金鐘影后的楊謹華，火速以全新影集《看看你有多愛我》回歸螢幕，11月2日起於 Hami Video 全網獨家首播。這次她挑戰詮釋「網紅媽媽」陳怡安，一邊與母親對峙未解的心結，一邊還得應付兩個女兒的青春叛逆期。林思廷與詹子萱飾演一對性格南轅北轍的姐妹，三人共同演繹母女之間「愛太多又不會說」的情感糾結。

楊謹華飾演網紅媽媽，但她自認現實中無法像網紅一樣對著鏡頭滔滔不絕說話。（Hami Video提供）

在接受 Hami Video 專訪時，楊謹華笑說這次拍戲笑不出來，劇中衝突激烈、母女關係緊繃，讓她直言：「關係這麼差還笑得出來，是人嗎？」她形容角色像「三明治中間夾心」：上有母親的恩怨未解，下有兩個女兒問題不斷，「整個人就是被夾在中間，蠟燭兩頭燒。」

林思廷面對拿著鏡頭的楊謹華，給出一個微笑。（Hami Video提供）

至於飾演網紅媽媽的感受，她坦言拍戲後對網紅職業更佩服，被問如果現實生活當網紅會選哪種類型？林思廷與詹子萱一致選「旅行網紅」，而楊謹華則笑說要當「探險網紅」挑戰闖鬼屋，「我很膽小，我就一直尖叫就好了！」她也感嘆：「網紅真的很厲害，要對著鏡頭一直講話，我不行！」

三人戲外互動同樣熱絡，被問「誰最愛講話」時，楊謹華毫不猶豫點名詹子萱，「她話最多！」又爆料林思廷「要看情況」，笑說：「她喝一小杯酒就不得了！」並揮出「愛的小手」誇張手勢，現場笑聲不斷。

楊謹華、林思廷和詹子萱飾演關係緊繃的母女。（Hami Video提供）

談起網友評論，詹子萱坦然分享曾被批「暴牙也能演主角」，她大方回應：「因為我本來就矯正中。」楊謹華聽後大讚「她心態超棒」，還打趣說自己也被說像「阿富汗犬」，母女三人笑成一團。

詹子萱詮釋內向害羞的雙胞胎妹妹。（Hami Video提供）

導演葉天倫盛讚楊謹華是「演員販賣機」，任何角色都能完美詮釋。她謙虛表示仍在學習、探索，也透露想挑戰更深層的角色：「像《東城奇案》的媽媽警探那樣，外表堅強，內心卻一團亂。」

楊謹華最後感性表示，《看看你有多愛我》非常貼近現代生活，「希望觀眾能在親子與網路議題中找到共鳴。」詹子萱補充：「最重要的是，大家能看到我們母女最終和解的過程。」

