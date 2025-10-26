自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊謹華封后下一步曝光！放話要當「台版凱特溫絲蕾」

〔記者傅茗渝／台北報導〕榮登本屆金鐘影后的楊謹華，火速以全新影集《看看你有多愛我》回歸螢幕，11月2日起於 Hami Video 全網獨家首播。這次她挑戰詮釋「網紅媽媽」陳怡安，一邊與母親對峙未解的心結，一邊還得應付兩個女兒的青春叛逆期。林思廷與詹子萱飾演一對性格南轅北轍的姐妹，三人共同演繹母女之間「愛太多又不會說」的情感糾結。

楊謹華飾演網紅媽媽，但她自認現實中無法像網紅一樣對著鏡頭滔滔不絕說話。（Hami Video提供）楊謹華飾演網紅媽媽，但她自認現實中無法像網紅一樣對著鏡頭滔滔不絕說話。（Hami Video提供）

在接受 Hami Video 專訪時，楊謹華笑說這次拍戲笑不出來，劇中衝突激烈、母女關係緊繃，讓她直言：「關係這麼差還笑得出來，是人嗎？」她形容角色像「三明治中間夾心」：上有母親的恩怨未解，下有兩個女兒問題不斷，「整個人就是被夾在中間，蠟燭兩頭燒。」

林思廷面對拿著鏡頭的楊謹華，給出一個微笑。（Hami Video提供）林思廷面對拿著鏡頭的楊謹華，給出一個微笑。（Hami Video提供）

至於飾演網紅媽媽的感受，她坦言拍戲後對網紅職業更佩服，被問如果現實生活當網紅會選哪種類型？林思廷與詹子萱一致選「旅行網紅」，而楊謹華則笑說要當「探險網紅」挑戰闖鬼屋，「我很膽小，我就一直尖叫就好了！」她也感嘆：「網紅真的很厲害，要對著鏡頭一直講話，我不行！」

三人戲外互動同樣熱絡，被問「誰最愛講話」時，楊謹華毫不猶豫點名詹子萱，「她話最多！」又爆料林思廷「要看情況」，笑說：「她喝一小杯酒就不得了！」並揮出「愛的小手」誇張手勢，現場笑聲不斷。

楊謹華、林思廷和詹子萱飾演關係緊繃的母女。（Hami Video提供）楊謹華、林思廷和詹子萱飾演關係緊繃的母女。（Hami Video提供）

談起網友評論，詹子萱坦然分享曾被批「暴牙也能演主角」，她大方回應：「因為我本來就矯正中。」楊謹華聽後大讚「她心態超棒」，還打趣說自己也被說像「阿富汗犬」，母女三人笑成一團。

詹子萱詮釋內向害羞的雙胞胎妹妹。（Hami Video提供）詹子萱詮釋內向害羞的雙胞胎妹妹。（Hami Video提供）

導演葉天倫盛讚楊謹華是「演員販賣機」，任何角色都能完美詮釋。她謙虛表示仍在學習、探索，也透露想挑戰更深層的角色：「像《東城奇案》的媽媽警探那樣，外表堅強，內心卻一團亂。」

楊謹華最後感性表示，《看看你有多愛我》非常貼近現代生活，「希望觀眾能在親子與網路議題中找到共鳴。」詹子萱補充：「最重要的是，大家能看到我們母女最終和解的過程。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中