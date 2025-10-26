嫁給「台北孔劉」踏婚姻地獄！廖苡喬被逼瘋哭訴胡宇威

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（以下簡稱《好好吃飯2》）將於11月1日於公視+與LINE TV上線第一部，第二部則於11月11日登場。本季邀來八點檔高人氣女星廖苡喬加入，她曾以《願望》等劇中「模範人妻」形象深植人心，這回再度飾演「瑜姐」，戲份從職場延伸至婚姻生活，展現截然不同的面貌。

廖苡喬（右）在劇中尋找代理經營民宿的好友胡宇威，透過美食療癒在現實中疲倦的自己。（Hami Video提供）

在第一季中，瑜姐以主管身分默默支持李玲葦飾演的女主角，兩人互動自然可愛，頗受觀眾喜愛；第二季她搖身變成嬌俏人妻，戲劇張力全面升級。劇中，瑜姐對老公（林駿堯飾）那招「獨家轟天雷式打呼法」又愛又恨，甚至與李玲葦現場即興玩出「打呼交響曲」，讓片場笑聲連連。不過隨著劇情推進，她也逐漸受不了老公的「台北孔劉式」打呼與媽寶性格，忍不住自嘲：「有沒有人是因為呼聲太大想離婚的？」

廖苡喬（左）和林駿堯演出「比杯子蛋糕還甜」的新婚夫妻。（Hami Video提供）

廖苡喬坦言，能在第二季延續同一角色對她而言是難得的經驗：「這是我第一次演出有續集的作品，看到瑜姐從職場走入生活，很新鮮也很有挑戰。」她特別享受與李玲葦的再度合作，「從職場媽媽變成民宿客人，關係更自由、更即興，整個拍攝過程非常好玩。」

李玲葦則笑說：「瑜姐根本就是苡喬姐本人！她健談又會照顧人。」兩人雖然第一季殺青後各自忙碌，但再度重聚依然默契十足，「我們什麼都能聊，天南地北、無話不談。」她也感性表示，瑜姐這個角色能讓觀眾動容，「因為苡喬姐本身就那麼溫暖、有能量。」

廖苡喬新婚時對老公的呼聲讚不絕口。（Hami Video提供）

與《願望》中癡情守護家庭的角色不同，廖苡喬這次詮釋的瑜姐，更貼近現代職業婦女的婚姻現實。從新婚時與老公甜得像杯子蛋糕，到三年後被鼾聲與婆媳壓力磨光浪漫，甚至連掃地機器人都只聽婆婆的話。某次她逃回蜜月民宿時，老友胡宇威還驚呼：「妳怎麼氣色變那麼差？」

談到角色心境轉折，廖苡喬笑中帶淚地說：「她以為嫁的是『台北孔劉』，結果婚後變成恐龍！」她在表演中刻意拉出時間感，「新婚時語速快、情緒明亮；婚後則多了停頓與沈默，讓觀眾感受到現實的重量。」

廖苡喬演出現代職業婦女的煩惱。（Hami Video提供）

她也透露，現實生活中自己也會有像瑜姐那樣情緒低潮、想逃離的時刻：「我會去爬山、看海、畫畫、聽音樂，甚至買束花回家。」她曾上過心靈繪畫課，發現畫直線能釋放理性壓力、畫曲線能抒發感性，「每個人都該找到自己的『喘口氣』方式。」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日於公視+、LINE TV上線，第二部則於11月11日登場。

