工作人員被罵阿信擋槍 自嘲：其實我很機車

五月天開唱，阿信（右二）自嘲很「機車」。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（25日）晚舉行「回到那一天」巡演，主唱阿信因為諸多事情心情受影響，粉絲發現他唱《我心中尚未崩壞的地方》似乎特別憤怒，另外對於近期有網友在社群罵演唱會的工作夥伴，阿信也幫忙擋槍，不惜自嘲自己很「機車」。

阿信對歌迷談到：「我也想特別感謝必應創造，還有相信音樂的這群夥伴，那其實在五月天呢，說真的，在五月天都還沒有人要的時候，很多夥伴呢其實都陪我們走到現在。然後你們可能會幻想說，跟阿信工作，跟五月天工作一定是很棒的一件事，因為呢不用飛機、高鐵，不用演唱會門票 ，每天可以看五月天，但我相信，如果你來到我們的工作現場，你會發現五月天還是遠看就好。」

請繼續往下閱讀...

接著阿信自嘲：「因為我老實說，我平常的個性，跟你們在台上看的不一樣喔，雖然大家偶爾會開玩笑叫我一聲總裁大人，但背地裡都給我加一個『惡魔』的符號，那其實我還滿機車的啦！畢竟我要服務的是一群我所認為在世界上最珍貴最值得也是最棒的一群人，那就是你們，一定要給你們最好的。」

對於工作人員在社群被罵，阿信都注意到了，他說：「其實大家的留言，在很多社群上開罵之前，我們早就已經都念過了，所以我希望大家能夠給他們多一點的掌聲鼓勵，謝謝你們。就是該提醒的地方還是可以盡量的提醒，畢竟我們所有人不只五月天，必應創造、相信音樂真的都只想給你們最好的，畢竟你們就是最好的，謝謝你們。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法