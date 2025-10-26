舊事重演阿信心寒！自爆五月天曾被檢舉無法登台 「他」義氣相挺

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天近期繼續忙於「回到那一天」巡演，不過主唱阿信被許多事情煩心，昨（25日）在演唱《任性》前有感而發說了許多心裡話，也對歌迷說：「就像這首歌，我想為你們而唱，雖然在我肩上已經有很多的很多的重量，不能再像這首歌一樣，但我希望你們可以為我展翅，替我飛翔！」直言肩負太多責任，無法任性。

昨五月天在廈門開唱，粉絲明顯感受到阿信的心情受影響，上半場幾乎都嗨不起來，臉上也顯露出憔悴模樣，主要是原定擔任開場嘉賓的怪物星人，莫名遭檢舉無法登台，也讓一直很挺怪物星人的阿信笑不出來。

阿信心情受影響，臉上露出憔悴神情。（翻攝自微博）

雖然沒有明白在台上點出這件事，但阿信想起剛出道時的事情談到：「我記得很多年前我們跑了很多校園，那其實一開始五月天要去唱校園是沒人要的。那時候我特別感謝任賢齊大哥，帶著五月天，我們前前後後跑了近百場的校園。我記得其中有一次，五月天不知道被誰檢舉了，所以主辦和當地的主辦就跟我說：「那個小齊哥今天可以唱，但五月天不能唱，不能上台。」

於是五月天就跟任賢齊說：「小齊哥沒事的，你就上吧！對，然後既然有人就是不喜歡（五月天）的話，那就交給你這樣子，然後當時小齊哥他就說：『你們今天上不了，我也不上了！』當下其實我真的不知道怎麼說才好，那一刻我還是把小齊哥推上去，然後我沒有想到這麼多年以後，一樣的事情還發生，我不知道我能不能說。」舊事重演，發生怪物星人不能上台，看得出阿信心情大受打擊。

怪物星人突然遭檢舉無法上台。（資料照，相信音樂提供）

阿信想起，當年他跟任賢齊說：「今天四面八方而來的人，他們為你而來，無論如何也要上去，你要上去為他們而唱，而不是為五月天而唱。」因此即使心情受到影響，阿信還是完成演唱會，他告訴歌迷：「我想我會盡量做到，我不為任何事缺席，因為我知道現場有你們在等我。」

