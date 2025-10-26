派翠克履行承諾！曬收據捐出金鐘獎金助花蓮

「派翠克」柳柏丞與「小S」徐熙娣憑節目《小姐不熙娣》在第60屆金鐘獎拿下綜藝節目主持人獎。（資料照；三立提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星「派翠克」柳柏丞與「小S」徐熙娣憑節目《小姐不熙娣》在第60屆金鐘獎拿下綜藝節目主持人獎，當時兩人在台上承諾將10萬元獎金全數捐給花蓮。昨（25）日晚，派翠克在Threads曬出捐款收據，將自己分得的5萬元獎金捐給「花蓮角兒愛心公益協會」，並暖心提醒花蓮居民：「這幾天也一直在下雨，要注意安全，大家加油。」

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流造成災情慘重，目前仍在進行災後重建。本屆金鐘獎上，派翠克與小S獲獎後即表態要捐出獎金協助災民。派翠克昨發文表示已履行承諾，並附上5萬元捐款收據作證明，「在金鐘獎有答應會把獎金全部捐給花蓮。」同時，他也提醒當地居民注意天氣安全。

貼文曝光後，粉絲紛紛留言讚賞派翠克的暖心行動，「謝謝你捐給角兒協會，我自己也常捐，因為他們真的有在做事情」、「哇！是角兒！謝謝您，他們第一時間協助分配物資，感謝派翠克看見他們！光復加油」，也有粉絲打趣表示「第一次知道獎金是5萬塊」。

