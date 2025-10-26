預言「李四川選新北辛苦黃國昌更好」被打臉 詹惟中反擊

外界盛傳黃國昌有意角逐新北市長，但被命理師周映君公開預言未來大運「只剩下1年」，對比近期「養狗仔」、「養駭客」等爭議連環爆，許多網友讚嘆：「老師真的太神了！」（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理師周映君前陣子上節目預測民眾黨主席黃國昌未來運勢，斷言黃國昌「選不上」新北市長，並稱大運「只剩下1年」，另一命理專家詹惟中昨被報導「李四川選新北很辛苦，黃國昌更好」，但遭周映君秒打臉：「黃國昌選不上。」對此，詹惟中隨即在臉書發文回應。

詹惟中發文一開頭直言：「抱歉喔，誰被打臉還不知道，選舉誰參戰都不知道就直接否定黃國昌落選 ，這種的推論是完全不負責任的，現場我也講得很清楚，請報導不要斷章取義。」他表示，這個社會很可悲耶，連報導跟預言都那麼斷章取義令人感到很感傷。

詹惟中表示，他認為李四川人很好，只是沒辦法接受哪些人比賽都還沒有名單，就講人家不會當選，「是不是要厚道一點，專業一些，假設藍白整合成功，綠內部矛盾派不出強將，你說誰會當選呢？」他認為重點是打麻將誰來打都不知道，就說誰會輸錢，這是個笑話

他最後表示喜歡上節目通告，但不會因為接通告而昧著良心，去講一些不該講的話。

