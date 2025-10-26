自由電子報
娛樂 最新消息

公車司機當街毆高中生 486先生火大爆粗口

司機毆打高中生全被拍下，即使濺血仍不停手。（擷取自網路）司機毆打高中生全被拍下，即使濺血仍不停手。（擷取自網路）

〔記者林南谷／台北報導〕桃園客運劉姓司機22日傍晚在桃園市桃園區涉嫌當街毆打高中生，學生被打到口鼻滲血，過程被乘客拍下PO網，引起輿論譁然。據了解，疑似有學生搭車投幣金額不足自行下車，這名學生為替同學出氣而與司機發生口角，司機疑似不滿學生出言不遜從車內一路打到車外，不斷出拳攻擊，甚至將學生當街壓在地上毆打，即使學生口鼻滲血仍不停手，雙方到警局互控傷害，桃園客運現已將駕駛停派並進行調查。

針對此案件，團購電商名人「486先生」陳延昶在臉書發文分享個人意見，他說，桃園客運司機「思想行為習慣」的全面崩潰真的是讓人看了火大，也完全印證了這學生講的：「這司機連錢都不會數，這輩子也就是這樣了。」

486先生認為，公車司機是個非常重要的工作，尤其需要忍受長時間工作、忍屎忍尿、忍飢餓，而公車司機最重要的職責，除了開車載人，另外就是確保乘客的安全。

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）

而從曝光影片，486先生並不相信司機瞄一眼就能看出一堆銅板的金額是13元，還能信誓旦旦地指責學生「少投5元」，他說：「這不只是業務能力不足，是連最基礎的職責都做不好；今天如果你不太能夠確定學生到底投多少，我認為那就算了，就當他投的是18元。」

486先生認為，這是惡劣的職業道德與情緒發洩，尤其司機在沒有確認事實的情況下，直接大罵學生「投他媽的$13」，後面還邊開車邊碎念「我很少跟低能兒講話」，他說：「這已經不是服務態度問題，這是把自己的職業當成了可以對學生發洩情緒的工具，簡直是把自己的低級情緒，強加在無辜的乘客身上！」

486先生臉書全文

桃園客運司機：「思想行為習慣」的全面崩潰
這個案子真的是讓人看了火大，也完全印證了這學生講的：這司機連錢都不會數，這輩子也就是這樣了。
這不只是分析，這是對一個「思想行為習慣」都出了大問題的人，最一針見血的判斷！
公車司機，這是一個非常重要的工作，尤其需要忍受長時間工作、忍屎忍尿、忍飢餓。公車司機最重要的職責，除了開車載人，另外就是確保乘客的安全。
業務能力與器量雙雙不及格： 從影片中我是不相信司機瞄一眼就能看出一堆銅板的金額是 $13。他還能信誓旦旦地指責學生「少投 $5」，這不只是業務能力不足，是連最基礎的職責都做不好！今天如果你不太能夠確定學生到底投多少，我認為那就算了，就當他投的是 $18，泥馬的，你的人生就差這 $5 塊錢？
惡劣的職業道德與情緒發洩： 尤其司機在沒有確認事實的情況下，直接大罵學生「投他媽的 $13」，後面還邊開車邊碎念「我很少跟低能兒講話」。這已經不是服務態度問題，這是把自己的職業當成了可以對學生發洩情緒的工具，簡直是把自己的低級情緒，強加在無辜的乘客身上！
無恥的「惡人先告狀」： 被公司開除了是活該，這是他自作自受！但更可笑的是，他竟然還敢對學生提出傷害告訴，說「我也被打到啊」。這完全是惡人先告狀的嘴臉，試圖用法律手段去混淆視聽，來掩飾自己先動手的殘暴行為。桃園客運將其開除也只是剛剛好而已，這司機的人生格局，真的就只有 $5 塊錢那麼大。
挺身而出的學生：這份正義感值得肯定！
被誤會的學生： 應對非常理性，他選擇用「自行下車」來化解無謂的衝突，這份應對是非常成熟的。
被毆打的同學： 儘管有人說他「嘴秋」，但如果您仔細看影片，這位學生是真的非常有正義感，願意為了朋友和公道挺身而出，去對抗一個不公義的成人權威。這份勇氣，在這個時代非常難得，必須肯定。
法律是最好的「身教」：必須提告，絕不縱容暴力！
「身教勝於言教，而且法律的事情就要用法律來解決，而不是用暴力來解決。」這才是最根本的觀念。
我認為這個被打的學生，一定要對這個司機去提告，除了刑法的傷害罪之外，還要提起民事求償。讓這位司機知道，他衝動之下揮出的每一拳，都必須付出巨大的代價，這才是給社會最好的教育。
如果這學生與他的家長願意的話，＃我可以提供我們公司首席律師來為他打這個官司，所有的費用，＃都由我來支出，不用擔心。
不知道有沒有人認識被毆打學生的家長？否能幫我聯絡？
另外這個學生阿北真的非常的欣賞，，阿北願意送你一台空氣清新機作為獎勵。願意挺身而出這種行為你就是一個英雄。
剛剛我想起了一件往事，在2009年，55688的司機因為乘客認為他繞遠路所以車資多10元起口角，乘客下車後，司機憤而倒車再加速結果撞死乘客。
如果我記得沒錯，司機撞死人後棄車逃逸，數天後被警察逮捕。
但奇怪的是原本一二審都判死刑，高審不知為何居然認定司機符合
「自首」情節，所以改判20年！
死者家屬向台灣大車隊提告求償，最終法院判決車隊需與司機連帶賠償死者家屬新台幣 1048 萬元。
這計程車司機根本是智X也是白X。就算大家路線沒有先說好，多了這10塊錢，你人生就差這10塊嗎？你要為了這個乘客的抱怨影響你整個心情，就為了10塊錢嗎？
幾乎大多數的司機。一定都會說沒關系，那就少10塊錢給你。對吧，有需要為了這10塊錢幹下這種蠢事嗎？
當年是計程車司機為了10塊錢。今天是公車司機為了5塊錢。
大哥把這兩件事情跟大家說，你有沒有覺得這兩個人真的是蠢透了？
我今天寫這文章，並非在批評這兩位司機，而是希望透過這兩個案例告訴大家。，一個人的思考思維非常的重要。很有可能讓你功成名就，或者家破人亡。

