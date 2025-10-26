律師名嘴陳又新好尷尬 搭公車悠遊卡負數身上剩5元

青年監督聯盟成員陳又新（右起）、許譽騰、媒體人馬郁雯告發藍營立委王鴻薇助理張凱維涉妨害秘密及違反個資法等，希望檢調全面徹查。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台前主播、媒體人馬郁雯與青年監督聯盟發起人、律師陳又新、青年監督聯盟執行長許譽騰（中），21日前往台北地檢署遞補充告發理由狀，加碼告發國民黨立委王鴻薇助理張凱維，涉妨害秘密及違反個資法等，陳又新近來常在電視談話節目提供法律意見，很多觀眾對他並不陌生，陳又新一舉一動也開始受到關注。

日前陳又新在臉書發文透露傍晚攔不到車，提著公事包在雨中漫步2公里多後，看到公車就急著衝了上去，「不料悠遊卡已經是負數、零錢剩5個一塊，鼓起勇氣跟一位帥哥乘客換錢，結果最小張鈔票是500」，陳又新感動謝謝帥哥捐輸他10元，「大恩大德沒齒難忘！」

有趣的是，陳又新爆出搭公車糗事後，釣出三立新聞台《新台派上線》節目主持人李正皓爆笑留言：「沒有下車跟司機搏鬥嗎？」陳又新秒回應自招：「我超速仔。」

請繼續往下閱讀...

還有人暖心告訴陳又新：「你call我就去載你啊！」不過也有人趁機虧他：「就大方點500放下去。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法