娛樂 最新消息

盧秀燕稱第一時間通報 被質疑政務能力

台中爆非洲豬瘟挨批反應慢又神隱，盧秀燕事後發文聲稱「第一時間通報中央檢驗」。

〔娛樂頻道／綜合報導〕台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市長盧秀燕事後在臉書發文稱「第一時間通報中央檢驗」，中華民國養豬協會理事長潘連周怒斥：「拖了10天還說第一時間，那第二時間，台灣的豬隻就都死了啊！」盧秀燕25日在非洲豬瘟前進指揮所受訪回應，「這段時間不是當事人的話，有很多看法、很多揣測，我們都尊重！」

對此，財經網美胡采蘋昨晚在臉書發文表示，如果發生事情，她通常不會先責怪該縣市的首長，因為市民生活的面向實在太多了，會有很多意想不到的漏洞，很難做到滴水不漏，「人是不可能不出錯的，但是一個人怎麼面對錯誤，才能看出他有多大能耐。」

財經網美胡采蘋。

胡采蘋說，如果縣市首長出了什麼錯，她會看事情發生之後的處理情況，「如果處理得很混亂，不知輕重緩急先後順序，我才會覺得這個首長問題真的很大。事後都處理不好，事前恐怕也不會太高明；花蓮救災如此，台中豬瘟現在看來也是這樣。」她並表示，不會責怪為什麼發生這件事情，「只要儘快疫調、堵住破口，檢討為什麼有破口，儘速修正，盡全力修復才是當務之急。」

接著胡采蘋表示，一個事關全台豬農，全台民眾入境要耗費巨大時間成本去防範的重大疫病，應該要是分秒必爭跟病毒賽跑的事情，台中市長卻在主持購物節活動，而疫病樣本竟然是超商快遞運送處理，沒能為了全台灣豬農爭分奪秒阻止病毒擴散，盧市長也無法勇敢站上第一線，對國人說明疫病擴散和處理的情況。

胡采蘋直言：「這樣的政務能力，今天如果Covid-19是發生在盧市長手上，台灣已經完了。」

