娛樂 最新消息

國台辦開臉書 黃越綏虧：無法翻牆中國人好羨慕

中國國台辦22日宣布開設「國務院台辦發言人」粉絲專頁，陸委會發言人梁文傑警告臉書有私訊功能，如果有任何人配合中共懸賞通告提供資料或檢舉，會面臨7年以上有期徒刑。（記者陳鈺馥攝）中國國台辦22日宣布開設「國務院台辦發言人」粉絲專頁，陸委會發言人梁文傑警告臉書有私訊功能，如果有任何人配合中共懸賞通告提供資料或檢舉，會面臨7年以上有期徒刑。（記者陳鈺馥攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕兩性專家黃越綏被發現台灣社會近期發生不少大小事，她的臉書居然沒有任何時事評論文章，是否因健康出了狀況？

對此，黃越綏終於在前天發文表示：「果然粉絲就是我另類的家人，總是能夠心有靈犀一點通！的確我重感冒生病了10多天了，雖然好不容易漸愈中，但就是提不起勁，直到看到中國國台辦在臉書開設粉絲專頁。」

看到中國國台辦在臉書開設粉絲專頁，黃越綏揶揄說：「原本他們想利用私訊功能洗腦台灣人，結果反被台灣的網友，全力反攻嗆曝到近乎洗版，導致國台辦管理員漏夜連翻刪除，都無效而只好躺平。這個新聞事件，不但羨慕死了牆內無法翻牆的中國人，也讓我的心情獲得療癒。」

黃越綏今年78歲，依舊很有活力。（翻攝自黃越綏臉書）黃越綏今年78歲，依舊很有活力。（翻攝自黃越綏臉書）

中國國台辦22日宣布開設「國務院台辦發言人」粉絲專頁，陸委會發言人梁文傑嚴正警告，因為臉書有私訊功能，如果有任何人配合中共的懸賞通告提供資料或檢舉，會面臨7年以上有期徒刑，不要為了一點私利、小小好處就配合對岸。

梁文傑表示，其實國台辦2016年開始就在臉書有專頁，只是因為沒什麼人看，2020年那個專頁就關閉了，「這一次重新啟動，我們還滿羨慕國台辦的，就是它可以在這個臉書上開專頁讓台灣人看得到，但陸委會顯然不可能在大陸微博開專頁，可能一下子就被封鎖，這是兩邊制度的差異，以及對言論的控制。」

