娛樂 日韓

MAMAMOO輝人執行長又來台出差！3000員工膽子很大：給我加班

〔記者廖俐惠／台北報導〕MAMAMOO又來了！來台灣宛如走灶咖的輝人昨天（25日）在台北國際會議中心舉行FAN-CON，不過好像不是「開唱」而是「開會」，因為輝人身穿西裝化身執行長，與台下3000名「員工」、也就是粉絲互動，不過這些員工也真是有夠大逆不道，竟然要求執行長「加班」，整場演唱會笑聲不斷。

輝人執行長很常來台灣出差，次數已經數不清了。（希林國際提供）輝人執行長很常來台灣出差，次數已經數不清了。（希林國際提供）

只能說輝人實在太犯規，這次帶來「OWHEECE」巡演，海外首站就在台北，且開場身穿白襯衫打領帶，外面還穿一件條紋背心，簡直是言情小說的霸道女總裁走入現實。她接連演唱《EASY》、《Moderato》等歌曲，當然也沒有忘記MAMAMOO的經典夯曲，包括《gogobebe》、《Décalcomanie》、《HIP》等等，現場尖叫聲不斷，台粉應援也超級給力。

輝人簡直是霸道女總裁走入現實，難怪台下3000名員工都臣服於她的魅力之下。（希林國際提供）輝人簡直是霸道女總裁走入現實，難怪台下3000名員工都臣服於她的魅力之下。（希林國際提供）

除了精彩的歌舞表演，輝人執行長與員工們的互動也超逗趣，員工們吃了熊心豹子膽，竟然要求執行長跳台灣的「Lucy健康操」，讓執行長傻眼直呼：「這個雖然有影片，但到底為什麼要叫我跳這個？」儘管嘴上說不知道為什麼要跳，但執行長對員工實在有求必應，還真的在舞台上跳起健康操，笑說：「好像是在做什麼娛樂表演？」如果不說，還以為是尾牙現場，當然輝人執行長的表現獲得員工的滿堂彩。

輝人在一年一度的同志大遊行這一天，在台北國際會議中心開唱，與大家歡度夜晚。（希林國際提供）輝人在一年一度的同志大遊行這一天，在台北國際會議中心開唱，與大家歡度夜晚。（希林國際提供）

輝人執行長能歌善舞，穿西裝超級帥氣。（希林國際提供）輝人執行長能歌善舞，穿西裝超級帥氣。（希林國際提供）

輝人執行長在12月還要南下與粉絲開會，可千萬別錯過。（希林國際提供）輝人執行長在12月還要南下與粉絲開會，可千萬別錯過。（希林國際提供）

相較於公司開會，員工們似乎都不想結束輝人執行長的會議，儘管輝人執行長宣布「辦公室要打烊了」，沒想到台下員工竟大喊「加班」，讓輝人笑翻了。寵粉的她還是帶來了安可表演，為演出劃下圓滿句點，而粉絲們也終於甘願「下班了」。如果這次沒有應徵到這間公司，輝人執行長即將在12月13日南下高雄流行音樂中心開會，千萬別錯過了。

