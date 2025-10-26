（專訪）王君豪鑽研李奧納多吻技！上場實戰變「鯉魚嘴」 成晞誇：唇質高端

〔記者李紹綾／專訪〕王君豪、成晞在BL漫改劇《秘密關係Secret Lover》組成「拓晞CP」，吻戲、床戲火花四射。成晞誇王君豪「嘴唇有質感」，卻被對方吐槽太膚淺，王君豪說：「我以為會聽到更多，像是柔軟度之類的」。

王君豪（左）、成晞在BL漫改劇《秘密關係Secret Lover》組成「拓晞CP」。（記者胡舜翔攝）

「拓晞CP」劇中在電影院看激情片，王君豪看到「凍未條」起反應。被問現實中是否有「不該反應卻反應」的經驗，成晞笑說：「有啊，上課睡著最容易！」回憶學生時期被老師叫起來，只好用手撐著桌子裝鎮定，直呼「國高中男生都懂那情況」。王君豪驚訝問：「你們班的人都愛上課睡覺？老師不會生氣嗎？」他說自己只會偶爾打盹，不敢趴桌闔眼。

請繼續往下閱讀...

王君豪（左）、成晞談到吻戲與床戲，兩人事前早有準備。（記者胡舜翔攝）

王君豪提到高中嚴格髮禁，前額髮不能超過眉毛，「我超在意，會拿定型液猛噴」。成晞則自曝國中「超高調」，有次染紅髮、戴藍色隱眼上課，結果一進校門立刻被抓去訓導處，「那時沒染過頭髮，有一個同學染了藍色，我就很想染，加上我喜歡看動畫，想染一個正常路上少看到的髮色」，回想起來，他不禁自嘲：「我那時候真的超屁孩。」乖乖牌王君豪在旁搖頭：「我以前覺得這種學生超屁，都會遠離。」

談到吻戲與床戲，兩人事前早有準備。王君豪透露：「我有先看原著漫畫。」成晞回：「我是看劇本。」問拍攝時會不會「起生理反應」，王君豪一本正經說：「大家都很專業啦！」成晞補充：「緊張居多，根本沒時間反應。」尤其拍廁所吻戲時，六人擠在狹窄空間，「如果起反應，空間會更擠」。

王君豪（左）吻戲被成晞虧「超像鯉魚」。（記者胡舜翔攝）

母胎單身的王君豪，為吻戲特地重溫李奧納多的經典電影，「他真的親得太好看了」，也有詢問朋友「第一次接吻都是怎麼親」，結果得到的回答都是「這個教不來」，讓他哭笑不得。正式上場卻被成晞虧「超像鯉魚」，他苦笑：「我以為我是李奧納多，殊不知我只是一條鯉魚，一直張嘴等成晞來親我。」

成晞誇王君豪「嘴唇質地不錯，是高端嘴唇」，也分享兩人拍吻戲前得先「排路線」，親之前會套好招「等下是左左右左」，否則會出現「鼻子在打架」的畫面，透露兩人剛拍吻戲時，嘴角不停顫抖，導演眼尖發現喊卡：「不要抖！」他甚至連手都不知要擺哪，一度被虧「喪屍手」，後來隨著默契度及信任的提升，動作也越來越自然。

王君豪（左）、成晞為戲練身材。（記者胡舜翔攝）

兩人為戲練身材，王君豪開拍前每天健身、狂喝高蛋白，「但我不得不說，高蛋白真的不好喝」，成晞分享：「有好喝的啦！香草口味的高蛋白，還可以配牛奶喝，味道像冰淇淋。」王君豪打趣說：「我不喝牛奶，我從小是喝可樂長大的，只愛可樂、多多綠、鮮橙綠，這三樣我可以喝一輩子。」

他們在戲劇課培養默契，「講自己的故事，講著講著都哭了」。兩人同為「狗爸爸」，王君豪養柴犬「Jessie」，成晞養瑪爾濟斯「豆皮」，王君豪自曝曾以小帳在臉書社團分享Jessie的影片，笑說：「我很想分享我家狗狗，我需要取暖，想讓更多不認識Jessie的人看到，我女兒很優雅。」笑說最一開始的暱稱是用「花木蘭」，成晞回：「那我以後的ID要改成李翔。」

王君豪（左）、成晞在BL漫改劇《秘密關係Secret Lover》組成「拓晞CP」。（記者胡舜翔攝）

戲外的王君豪對於吃相當重視，也自豪烹飪手藝，平常會下廚，得意說：「我是愛家的好男人，我有自信料理絕對超級棒。」他的拿手菜是東坡肉，夢想開川菜餐廳，也想開滷味店，拍戲期間也會向眾人推薦口袋美食，成晞則笑稱自己容易吃不飽，工作一整天消耗不少體力，直喊：「放飯時間最幸福，我會用衝的去吃。」

成晞外表高冷，他澄清是誤會，「其實我不是你想的那樣，如果還不認識我的人，通常都覺得我有偶包，熟了反而會說『你可不可以有一點偶包？』」，打趣說：「新認識我的粉絲，一開始也不敢來跟我講話，其實我很親民啦！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法