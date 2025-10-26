自由電子報
娛樂 日韓

史上最香福利！韓國女團來台陪吃辣炒年糕

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國實力派女團YOUNG POSSE宣布將於12月13日（六）在MOONDOG舉辦首次台灣專場演唱會，這是她們出道以來首場台灣演唱會，沒想到在演唱會隔天的12月14日（日）邀請幸運粉絲化身「黑白大廚」挑戰辣炒年糕，現場大展身手炫廚藝，並由YOUNG POSSE擔任評審。

韓流實力女團YOUNG POSSE由Jiana（左起）、Doeun、Jieun、Sunhye、Yeonjung五位甜心女孩組成。（歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）韓流實力女團YOUNG POSSE由Jiana（左起）、Doeun、Jieun、Sunhye、Yeonjung五位甜心女孩組成。（歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

YOUNG POSSE在2023年出道，與台灣的緣分極深，除了參與新北耶誕城開場、職棒開球活動外，今年初發行最新單曲《COLD》的 MV移師台灣拍攝，並邀請台灣男星曾敬驊合作出演男主角，顯示出她們對台灣TELEPOSSE（粉絲名）的重視與熱愛。

此次她們將在12月13日（六）1於MOONDOG舉行「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」，更是加碼祭出韓國女團史無前例、最強福利企劃「辣炒年糕黑白大PK」，全區TELEPOSSE皆可加碼抽，幸運粉絲將分組動手煮辣炒年糕，並由YOUNG POSSE親自評分，吃完辣炒年糕還能跟YOUNG POSSE「一對五」拍立得合照，誓言讓粉絲「有吃有玩有得拿」，共度最有趣又親密的午餐時光。

「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」主視覺海報。（歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」主視覺海報。（歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

演唱會票價訂為：VVIP區NT$6,600元、VIP區NT$3,500元、GA區NT$2,600元、身心席NT$1,500元，售票時間訂10月25日（六）12點於Ticket Plus遠大售票網站啟售。本次活動福利誠意滿滿，包含「10：5團體合照（共50名）、獨家限定小卡、A3活動海報（隨機抽親簽海報共40名）、HI-BYE」。

被問到這次的特別福利，YOUNG POSSE興奮表示：「我們在出道後就和台灣特別有緣份，很高興這次終於可以帶著首場演唱會和台灣TELEPOSSE見面，演唱會隔天還能和TELEPOSSE一起盡情體驗韓式美食，我們非常期待！」詳情請上「Onni Entertainment歐妮娛樂」官方IG：https://www.instagram.com/onni_ent/查詢。

