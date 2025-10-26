「飄仙鳳舞」本尊真的來了 美鳳老師尬舞同框韋禮安

〔記者陽昕翰／台北報導〕韋禮安日前舉辦「愛韋沒錯」私密復古派對，粉絲也依照dress code的打扮出席，派對高潮之一是唱到新歌《珍妮佛》時，特別請到網紅「美鳳老師」驚喜登場，與韋禮安同台共舞，現場尖叫聲不斷。

見到現場的粉絲，韋禮安笑說：「今天現場真的好多《珍妮佛》都來了。」演唱時他更使用超復古大字報提示歌詞，逗樂全場，自己也忍不住笑喊：「天哪，我已經到看大字報也會唱錯的年紀了嗎？」

韋禮安邀請美鳳老師同台共舞。（索尼提供）

派對嘉賓「美鳳老師」也發揮教學本領，讓全場歌迷體驗網路上爆紅的「飄仙鳳舞」舞蹈教學，以充滿獨特親和力的方式教歌迷和韋禮安大跳《珍妮佛》，全場一起動起來，「美鳳老師」更開心讚美：「韋禮安的歌迷一教就會，都是舞蹈班的好學生。」

韋禮安舉辦復古派對。（索尼提供）

韋禮安同時演唱《如果可以》、《女孩》等經典曲目，並與粉絲合唱與 SUPER JUNIOR 東海合作的《最好的朋友》，現場還邀請一名男歌迷扮演東海，共同完成大合唱，氣氛溫馨又歡樂。

派對的尾聲，韋禮安也釋出好消息表示：「下一張EP已經開始動工了，聽到歌的朋友都說比這張的歌曲更好聽，請大家期待一下！」全場尖叫聲不斷，希望他錄製進度再快一點。

