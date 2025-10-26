鄭智化怒轟「沒人性」！深圳機場火速道歉 罪魁禍首是他

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深歌手鄭智化唱紅《水手》、《星星點燈》等曲，他因罹患小兒麻痺症不良於行，必須靠輪椅、拐杖行動，昨天他發文怒斥深圳機場對身障者的態度「沒人性」，「操縱升降車的司機根本不顧我的安全，完全不願把升降板提高，冷眼看著我連滾帶爬進飛機。」對此，深圳機場道歉了，他也在今天凌晨再度發文，直指罪魁禍首是「他」。

鄭智化昨天砲轟深圳機場「沒人性」。（翻攝自微博）

鄭智化昨透露在深圳機場搭機，遠機位就算了，升降車停至機門，居然離機門地板25公分，他的輪椅推不進飛機，腿也沒辦法跨進機門，但操縱升降車的司機完全無視，僅冷漠地看著他爬進飛機，他砲轟：「我已經算是一個有涵養的人，但是對這種沒人性的行為跟態度，我忍無可忍！」

請繼續往下閱讀...

對此，深圳機場官方微博留言向他致歉，並表示自10月25日晚間起，將為有輪椅旅客的航班盡可能提供廊橋靠接保障，對於確實無法靠橋的航班，輪椅旅客現場保障人員數量由1名增加至2名，強化現場保障能力。

鄭智化凌晨再度發文。（翻攝自微博）

鄭智化也在今天凌晨再度發文，提到深圳機場已經對他個人提出道歉，基本上他不再追究，「我相信這件事只是一個開升降車司機個人的惡劣行為，而非整個機場的問題。」只希望藉由此事，深圳機場能優化他們對身障人士的服務與協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法