娛樂 日韓

丈夫捲性騷後輕生！遺孀隔7年含淚回歸《唯妝至上》

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《步步驚心：麗》已故男星趙敏基2018年爆出性騷擾女大生，還沒接受調查就輕生；他的遺孀、韓國知名化妝師金善珍最近時隔7年，重新回歸韓綜《唯妝至上》（Just Makeup）吸引觀眾目光。

金善珍於3日播出的Coupang Play節目《唯妝至上》登場，該節目以「K-Beauty」代表級化妝師為主角、各自展現個人風格、激烈競爭的美妝生存節目。

金善珍（左）在已故丈夫趙敏基輕生後7年回歸韓綜。（翻攝自X）金善珍（左）在已故丈夫趙敏基輕生後7年回歸韓綜。（翻攝自X）

身為美容沙龍代表的金善珍，以「第37年的Genie（金妮）」化名登場；她自介是「第一代化妝師」，曾替沈銀河、朴重勳、已故崔真實、沈惠珍等知名韓星擔任化妝師，久違的能在鏡頭前「好好玩一場」了。

金善珍坦言，目前已不再親自幫人化妝，而是在清潭洞經營美容店，「因為自信心下降，所以花了更多時間練習」；節目中，她與評審之一的化妝師李思杯見面時，不禁流下眼淚。

金善珍（左）在節目中落淚，右為評審李思杯。（翻攝自Coupang Play）金善珍（左）在節目中落淚，右為評審李思杯。（翻攝自Coupang Play）

李思杯說：「我剛進入美容院工作時，她（金善珍）就是店長。如今以評審身分站在她面前，內心湧現許多感情。」對此，金善珍也回應：「我們應該都想起過去的回憶，我想今後也會一直記得，那淚水，大概是因為那些共同的記憶吧。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

body
