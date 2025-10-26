鄭智化怒控沒人性「看我連滾帶爬」 深圳機場回應了

〔娛樂頻道／綜合報導〕唱紅《水手》、《星星點燈》的資深歌手鄭智化，2歲時罹患小兒麻痺症，因不良於行必須靠輪椅、拐杖行動，昨天他發文怒控深圳機場對身障人士的態度「沒人性」，他忍無可忍：「操縱升降車的司機根本不顧我的安全，完全不願把升降板提高，冷眼看著我連滾帶爬進飛機。」對此，深圳機場也回應了。

鄭智化昨天怒轟深圳機場。（翻攝自微博）

鄭智化透露在深圳機場搭機，遠機位就算了，升降車停至機門，居然離機門地板25公分，他的輪椅推不進飛機，腿也沒辦法跨進機門，但惡劣的是，操縱升降車的司機完全無視，也不願意把升降板提高，冷漠地看著他爬進飛機，讓他砲轟：「我已經算是一個有涵養的人，但是對這種沒人性的行為跟態度，我忍無可忍！」

對此，深圳機場官方微博留言向他致歉，「尊敬的鄭先生，我們已關注到您反映的情況，對現場服務給您帶來的不便和困擾深表歉意。」並表示自10月25日晚間起，將為有輪椅旅客的航班盡可能提供廊橋靠接保障，對於確實無法靠橋的航班，輪椅旅客現場保障人員數量由1名增加至2名，強化現場保障能力。

