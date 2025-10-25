珍珠泰奶限定組合曝光 泰國男星空降寶島共演椅子樂團

嘻哈歌手AUTTA。（必應創造提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第16屆金音創作獎頒獎典禮倒數，曾為BTS隊長RM製作專輯的韓國獨立樂團潮流王者Silica Gel，將與泰國的新生代嘻哈歌手AUTTA同場較勁，AUTTA還要與台灣樂團椅子樂團共演。

椅子樂團。（必應創造提供）

為了首次合作，椅子樂團與AUTTA展開1個月的線上討論，把對方的歌曲改編為中文及泰文歌詞，椅子樂團跟與AUTTA約好，要帶他品嘗台灣美食，主唱詠靖笑說：「拜金音創作獎之賜，我們跟AUTTA成了名副其實的『雲端好朋友』！」他們更為彼此的限定組合取名為「珍珠泰奶」，開心笑說：「保證會帶大家微甜少冰的清涼口感！」

請繼續往下閱讀...

曾與葛仲珊、Gummy B、鶴The Crane合作牛仔褲廣告歌的泰國人氣Rapper AUTTA，談起對台灣音樂人與幕後團隊的印象，直說大家都超NICE，「超有禮貌！最讓我難忘的是化妝流程，開拍前竟然幫我敷臉還按摩！這是我在泰國音樂圈7年來，從沒在MV拍攝現場體驗過的！」AUTTA打算來台灣吃透透，「我一定要再去一次台北魚市，那邊的生魚片真的超級好吃。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法