自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

珍珠泰奶限定組合曝光 泰國男星空降寶島共演椅子樂團

嘻哈歌手AUTTA。（必應創造提供）嘻哈歌手AUTTA。（必應創造提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第16屆金音創作獎頒獎典禮倒數，曾為BTS隊長RM製作專輯的韓國獨立樂團潮流王者Silica Gel，將與泰國的新生代嘻哈歌手AUTTA同場較勁，AUTTA還要與台灣樂團椅子樂團共演。

椅子樂團。（必應創造提供）椅子樂團。（必應創造提供）

為了首次合作，椅子樂團與AUTTA展開1個月的線上討論，把對方的歌曲改編為中文及泰文歌詞，椅子樂團跟與AUTTA約好，要帶他品嘗台灣美食，主唱詠靖笑說：「拜金音創作獎之賜，我們跟AUTTA成了名副其實的『雲端好朋友』！」他們更為彼此的限定組合取名為「珍珠泰奶」，開心笑說：「保證會帶大家微甜少冰的清涼口感！」

曾與葛仲珊、Gummy B、鶴The Crane合作牛仔褲廣告歌的泰國人氣Rapper AUTTA，談起對台灣音樂人與幕後團隊的印象，直說大家都超NICE，「超有禮貌！最讓我難忘的是化妝流程，開拍前竟然幫我敷臉還按摩！這是我在泰國音樂圈7年來，從沒在MV拍攝現場體驗過的！」AUTTA打算來台灣吃透透，「我一定要再去一次台北魚市，那邊的生魚片真的超級好吃。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中