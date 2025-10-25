自由電子報
娛樂 最新消息

安心亞活蝦前崩潰尖叫 李玉璽獻料理處女秀手足無措

安心亞面對新鮮的泰國蝦忍不住尖叫。（華視提供）安心亞面對新鮮的泰國蝦忍不住尖叫。（華視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鍾欣凌主持台灣首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》，將於明（26）日在華視主頻全台首播。由十位通過海選的頂尖主廚Jessica林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will高郁晧、阿毛（張程典）、張楷奕、陳佑昇、陳思凱、陳勇孝、鄭淳豪，與十位明星廚助安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音等藝人組隊展開激烈競賽。

明星廚助一開始就面臨「限時三十分鐘」能力大抽考，面對未知食材與時間壓力，現場狀況頻傳、挑戰性十足。平時看似大膽的安心亞，面對活跳跳的泰國蝦時忍不住不斷尖叫，直到順利抽出蝦腸才大聲驚呼，一旁林予晞幽默吐嘈：「這是人類的一小步，卻是安心亞的一大步，簡直是宇宙大發現！」

李玉璽首次挑戰除魚鱗。（華視提供）李玉璽首次挑戰除魚鱗。（華視提供）

同樣手足無措的還有首次挑戰除魚鱗的李玉璽，看著魚鱗亂飛，茫然直問：「這樣飛是對的嗎？」。而抽中「魔王級」考題嫩煎豬肝的張懷秋，更從選材開始就步伐沉重、直接當機，完成後還不忘幽默先提醒試吃主廚們「記得吃胃藥」，全場瞬間笑翻。多位明星廚助們花樣百出的「星廚處女秀」和搞笑臨場反應，替首播埋下許多笑點及亮點。

鍾欣凌（中間）、主廚陳勇孝。（華視提供）鍾欣凌（中間）、主廚陳勇孝。（華視提供）

主廚組同樣精彩絕倫，來自全台各路頂尖主廚更是一登場就不約而同的推出「中西合璧」的精緻味覺盛宴。主廚鄭淳豪的炭火烤鰻魚飯率先擄獲人心，他嚴選台灣池上米和日本富士山礦泉水，展現食材的極致純粹風味。其美味程度，竟讓原本不愛吃鰻魚的張懷秋都「淪陷」，直呼捨不得吃完。

身為國宴主廚之子的施捷夫，運用西班牙和法式料理的創新風格，端出結合台味的沙茶肉燥馬鈴薯麵疙瘩，無國界美食深深讓胡宇威讚不絕口。而連年入選必比登的名廚陳勇孝，初登場也使出大絕招招牌「薑黃雞」，他透過控制精準油溫將雞肉炸得軟嫩多汁，讓安心亞和張懷秋愛不釋手、快速起身搶食！除了料理吸睛，一眼看起來嚴肅的勇孝主廚，沒想到一開口卻有超強反差萌，讓同場藝人和大廚都直呼超級可愛。《星廚之戰》每週日晚間8點華視主頻、11月1日起每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出。

