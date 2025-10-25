薔薔赴柬埔寨探監！晚安小雞親曝牢中生活 認第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「晚安小雞」去年2月在柬埔寨自導自演「囚虐豬仔」遭柬國當局逮捕並被判處2年刑期，目前他和同伴阿鬧已服刑1年多，今（25）日薔薔上架新影片，她到柬埔寨拍片，趁機藉此探監晚安小雞，並曝光對方現況。

薔薔與晚安小雞並不認識，雖然也認為對方有做錯事，但同為台灣人，想給對方關心。而在薔薔連絡多個單位後，也成功取得探監機會，薔薔買了一些台式餐點到監獄，由於在獄中無法拍攝，薔薔則透過錄音方式記錄與晚安小雞的對話。

薔薔柬埔寨探監晚安小雞。（翻攝自YT）

薔薔替他送上加油，晚安小雞則說薔薔本人很漂亮，晚安小雞說自己剩4、5個月就要回去了，但也說回去應該會被網友們罵，他在監獄牢房是40、50人擠在一起，6點起床、9點睡覺，每天唱柬埔寨國歌、做操等，自己當初剛進去還因為被覺得態度囂張，第一天就被打。他也說等他回去有很多想法，之後會想要拍電影，更笑說自己「很會演」。晚安小雞也向台灣觀眾喊話，他知道自己連累公司家人，在這邊有悔過自己做過的事情，希望自己之後個性能夠更沉穩一點。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

