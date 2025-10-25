自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

薔薔赴柬埔寨探監！晚安小雞親曝牢中生活 認第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞。（翻攝自YT）薔薔柬埔寨探監晚安小雞。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「晚安小雞」去年2月在柬埔寨自導自演「囚虐豬仔」遭柬國當局逮捕並被判處2年刑期，目前他和同伴阿鬧已服刑1年多，今（25）日薔薔上架新影片，她到柬埔寨拍片，趁機藉此探監晚安小雞，並曝光對方現況。

薔薔與晚安小雞並不認識，雖然也認為對方有做錯事，但同為台灣人，想給對方關心。而在薔薔連絡多個單位後，也成功取得探監機會，薔薔買了一些台式餐點到監獄，由於在獄中無法拍攝，薔薔則透過錄音方式記錄與晚安小雞的對話。

薔薔柬埔寨探監晚安小雞。（翻攝自YT）薔薔柬埔寨探監晚安小雞。（翻攝自YT）

薔薔替他送上加油，晚安小雞則說薔薔本人很漂亮，晚安小雞說自己剩4、5個月就要回去了，但也說回去應該會被網友們罵，他在監獄牢房是40、50人擠在一起，6起床、9點睡覺，每天唱柬埔寨國歌、做操等，自己當初剛進去還因為被覺得態度囂張，第一天就被打。他也說等他回去有很多想法，之後會想要拍電影，更笑說自己「很會演」。晚安小雞也向台灣觀眾喊話，他知道自己連累公司家人，在這邊有悔過自己做過的事情，希望自己之後個性能夠更沉穩一點。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中