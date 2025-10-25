自由電子報
娛樂 最新消息

（新碟快報）阿湯哥《不可能8》豁出去玩命創系列佳績！活屍經典彩色重拍修復登場

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》再度搏命演出。（資料照，UIP提供）湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》再度搏命演出。（資料照，UIP提供）

〔記者許世穎／專題報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列第8集《不可能的任務：最終清算》，突破自我，在台以台幣5.43億元創下系列最高票房，全球更大賣5.98億美金！影音商品已正式在台上架，收藏家最愛的鐵盒不僅沒有少，還一次出兩款。

故事延續上一部《不可能的任務：致命清算》（原片名「第一章」已刪除），阿湯哥飾演的伊森韓特必須繼續面對人工智慧「生存體」的威脅，除了再度上天下海玩命，還要和伊塞莫瑞飾演的大反派「蓋布瑞」上演諜對諜攻防，全世界每個人的命運，都將成為他的責任。

《不可能的任務：最終清算》推出兩款UHD+BD三碟鐵盒。（得利影視提供）《不可能的任務：最終清算》推出兩款UHD+BD三碟鐵盒。（得利影視提供）

《不可能的任務：最終清算》此次在台推出包括UHD+BD 三碟限定版、雙碟版BD、一般版DVD，更推出UHD+BD三碟限定「鐵盒金鑰版」以及UHD+BD三碟限定「鐵盒版」兩款鐵盒；此外也和上一集一同推出UHD+BD六碟版、BD四碟版、雙碟DVD等合集。BD內含導演克里斯多弗麥奎里及湯姆克魯斯隨片講評、刪減片段、雙翼飛機片段拍攝、水下特技揭秘等豐富特別收錄。

《不可能的任務：最終清算》和上一集《不可能的任務：致命清算》推出合集版。（得利影視提供）《不可能的任務：最終清算》和上一集《不可能的任務：致命清算》推出合集版。（得利影視提供）

上架新片還有「活屍電影之父」喬治羅梅洛的《活死人之夜》彩色翻拍版，原版《活死人之夜》成為全球觀眾讚譽的恐怖電影經典，而彩色翻拍之作則由喬治羅梅洛長期合作的特效化妝師湯姆薩維尼執導，他將所有噩夢、令人毛骨悚然的畫面再次生動地呈現。

故事描述一對兄妹去拜訪家族的墓地，卻毫無預警地遇到攻擊，迫使芭芭拉拋下渾身是血的哥哥，跑進附近的農莊尋求協助。面對恐懼籠罩的黑夜，屋內七個絕望的靈魂意見分歧，而如何對抗活屍成為他們唯一的共識。該片在台推出UHD+BD 雙碟鐵盒版，收錄首次曝光的未刪減版，絕對值得影迷朝聖。

《活死人之夜》彩色翻拍版推出UHD+BD 雙碟鐵盒版，還收錄首次曝光的未刪減版。（得利影視提供）《活死人之夜》彩色翻拍版推出UHD+BD 雙碟鐵盒版，還收錄首次曝光的未刪減版。（得利影視提供）

此外，還有流行天后蕾哈娜擔任製片兼為主角「小美人」配音的《藍色小精靈大電影》，也推出BD及DVD。電影賦予經典動畫角色「藍色小精靈」新生命，並展開全新的大銀幕冒險，為該片投入熱情的蕾哈娜直說：「我不只是詮釋一個角色，還能把我的音樂帶進這部電影，這讓我感到非常興奮。」

電影描述精靈老爹（約翰古德曼 配音）神秘地被邪惡巫師亂不妙和賈不妙綁架後，小美人（蕾哈娜 配音）就決定帶領藍色小精靈來到現實世界，踏上拯救他的冒險旅程。靠著新朋友的幫助，藍色小精靈必須找到他們真正的使命，並且拯救整個宇宙。

《藍色小精靈大電影》在台推出BD及DVD。（得利影視提供）《藍色小精靈大電影》在台推出BD及DVD。（得利影視提供）

