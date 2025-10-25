郭源元現身台灣同志遊行 語出驚人喊話關韶文：我接得住你

關關與郭源元開心玩自拍。（關韶文經紀人提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「台灣同志遊行」今天盛大舉行，YTR「關關」關韶文與「真實系女神」郭源元登上Gap彩虹花車，以實際行動參與為多元發聲，兩人初次同台合作即展現真我魅力、歡樂不斷，向沿途民眾傳達「勇敢做自己、擁抱差異」的正能量訊息。

在關關與郭源元的帶動下，現場氣氛熱烈而充滿正能量，也提醒每一種聲音、每一種樣貌都值得被看見、被理解，而理解彼此、聆聽彼此，正是推動性別平權、建立包容社會的第一步。

關關與郭源元傳遞勇敢做自己的理念。（GAP提供）

曾以「金句製造機」圈粉群眾的關關，今年再度登上花車，還帶來進階版的「金句製造機2.0」近期又經過兩次正顎手術挑戰的關關，他舉自身經歷及座右銘「再痛也要勇敢成全自己」開場，與現場觀眾喊話互動，鼓勵大家「從從容容、愛無界限」做自己。

關關與郭源元力挺台灣同志大遊行。（GAP提供）

此外，郭源元從藝人斜槓到圖文作家，今天也罕見展現「E」人的一面，和關關化身街訪主持人，與遊行群眾玩起真心話大冒險，還趁機工商服務了一下，引用自己繪本書名《儘管掉下來我會接住你》向關關喊話：「儘管做自己，我『接』得住你！」兩人初次合作但默契十足，為彩虹遊行添加許多歡樂色彩。

