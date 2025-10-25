自由電子報
娛樂 最新消息

Andy老師再發聲！1句「邪不勝正」全網炸鍋 家寧再成輿論焦點

Andy老師強調，「我相信邪不勝正，正義終將到來」。（翻攝自臉書）Andy老師強調，「我相信邪不勝正，正義終將到來」。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」風暴再起！Andy老師今（25日）再發聲，呼應稍早揭露「張家寧家人找人處理我」事件，他以彩虹旗圖文表示，「所有的愛都值得被尊重，但不該假藉愛之名而欺騙。」他強調「我相信邪不勝正，正義終將到來」，疑再度暗指前女友兼前夥伴張家寧，引發網友們熱烈議論。

Andy老師於23日釋出最新影片，爆料張家寧及其家人設立「公關危機群組」，內含「找人處理我」對話，甚至牽出一名「知名男藝人」參與其中，連日來引起外界揣測，但當事人皆未公開回應。對此，許多網友湧入留言關心，也有人呼籲雙方「應交由法律與事實釐清」，避免網路謠言擴散。

適逢「2025台灣同志遊行」登場，Andy老師稍早選擇以「愛與真相」為題發聲，暗示「尊重」與「誠實」的重要性，他感慨表示，「所有的愛都值得被尊重，但不該假藉愛之名而欺騙。」最終更強調「我相信邪不勝正，正義終將到來！」他雖未指名道姓，但網友們都將矛頭指向張家寧。

