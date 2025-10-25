自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘戲后驚傳申請「職業傷害」 楊麗音聽從導演指示：蛤？

導演黃勻弦（左）、楊麗音與《我是陳派派》可愛人偶們合照。（高雄電影節提供）導演黃勻弦（左）、楊麗音與《我是陳派派》可愛人偶們合照。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕2025高雄電影節邁入尾聲，楊麗音帶著動畫片《我是陳派派》現身雄影，金鐘戲后楊麗音並非首次嘗試配音，從侯孝賢年代、電影《油麻菜籽》就曾經配音過，本來以為配音很簡單，實際為「派派媽媽」配音後直呼很難。導演黃勻弦數度要求楊麗音浮誇點，楊麗音形容自己變成兒童台姐姐，發音也變得不標準，笑說「我要申請職業傷害」。

金馬獎最佳動畫短片導演黃勻弦帶著與小公視合作的最新力作《我是陳派派》1至3集於雄影世界首映。黃勻弦攜劇中配音演出的楊麗音，以及動畫製作團隊出席雄影接受媒體聯訪，分享創作幕後與配音趣事。黃勻弦從小就做捏麵人，這次的作品同樣是純手工，相當耗時，她這次更挑戰找8至12歲的小朋友來配音，也邀請專業演員楊麗音獻聲，「希望大家看完更了解台灣，這是屬於台灣人的動畫作品」。

導演黃勻弦（左）、楊麗音帶著《我是陳派派》人偶們現身高雄電影節。（高雄電影節提供）導演黃勻弦（左）、楊麗音帶著《我是陳派派》人偶們現身高雄電影節。（高雄電影節提供）

楊麗音並非首次嘗試配音，她直呼聲音表演很重要，「我以前就有幫自己配音，也幫《油麻菜籽》等電影配過，這次本來以為我沒問題，實際執行後覺得好難！因為要配合人偶的表情，這些捏麵偶的造型、動作非常炫，我的聲音也要跟著很誇張在節奏上」。楊麗音分享，這部停格動畫在講小朋友，而小朋友又喜歡浮誇的聲音，「導演一直說，『麗音姐，可以再浮誇一點！」所以我就出現很多『蛤、欸』等等很誇大的狀聲詞聲音呈現

被問下戲會開始「狀聲詞」浮誇式講話嗎？楊麗音則笑回「還好回得來」，也因此沒被家裡孩子嫌棄，另外開玩笑問導演：「發音變不標準可以申請職業傷害嗎？」直呼配到一度覺得自己是兒童台姐姐，「我孩子小的時候我也會這樣對他們講話，但他們到一個年齡的時候，就會被講『不要這樣講話，很幼稚耶』， 想不到這次又回到以前

《我是陳派派：第1-3集》動畫團隊孫琪（左起）、動畫團隊駱昱晨、導演黃勻弦、配音楊麗音、動畫團隊黃郁婷、動畫團隊張品喻、動畫團隊陳文育。（高雄電影節提供）《我是陳派派：第1-3集》動畫團隊孫琪（左起）、動畫團隊駱昱晨、導演黃勻弦、配音楊麗音、動畫團隊黃郁婷、動畫團隊張品喻、動畫團隊陳文育。（高雄電影節提供）

黃勻弦則分享，這次來配音的小朋友來自一個動畫工作室，「來配音的小孩八、九成是會做停格動畫的小導演，所以跟他們導戲滿輕鬆的！」不過也坦言小朋友的斷句跟大人不一樣，因此製作過程需要許多調整，楊麗音也說導演會請他先配音，但台詞配完後，動畫可能又會有其他靈感，於是又要再配過調整，相當不易。黃勻弦則讚楊麗音一發揮就可以一直表演， 有很多很棒的台詞，可惜因為時間限制，只能忍痛剪掉，但也希望觀眾可以細細品味最終的配音成果。

提到在公開放映後，是否有收到印象深刻反饋？團隊操偶師分享，小朋友喜歡的點跟大人很不一樣，黃勻弦也透露：「他們居然說想看小朋友掉到水裡流到大海、看他們作弊 、考試零分等劇情，還想看恐怖片，但家長全數不給看，因為知道小孩愛看但晚上會不敢睡覺。」此次楊麗音配音的是主角陳派派的媽媽，楊麗音形容角色：「就是個傳統媽媽，忙家裡事情、煮飯給小孩、很操心的媽媽。」並笑說這方面她很在行，因為已經有3個小孩，演藝圈更有很多飾演過她兒女的「孩子們」，回憶這次金鐘獎印象深刻的事，她笑說「我有摸黃冠智的小蠻腰 」，開玩笑說是性騷擾，展現與演員間的好感情。

被說和角色人偶神韻很像，楊麗音則說「大概是我幫她配音後越長越像」，也分享當初去看了創作環境，看到人偶後便覺得：「哇這麼可愛、有趣、有特色的作品，我決定要參加。」黃勻弦則表示：「我很幸運，麗音姐一配，我就覺得『哇，就是他！』」

《我是陳派派》將於2026年1月3日在小公視頻道播出，共13集。TTXC 2025高雄電影節於10月10日（五）至10月26日（日），在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、高雄市立歷史博物館登場。影展資訊鎖定高雄電影節官方網站（www.kff.tw）、Instagram與Facebook粉絲專頁。

