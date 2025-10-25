重溫《少年吔》緬懷顏正國！喜翔哽咽「好多人都走了」 遺孀近況曝光

顏正國生前好友、前輩們今（25日）自發合辦的「《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（資料照，牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「好小子」顏正國本月7日因肺腺癌過世，享年50歲。他生前好友、前輩們今（25日）自發合辦的「《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」，包括高捷、喜翔、廖慶松、杜篤之、李千娜、鋼鐵爸等人一同出席。

高捷出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）

該片2022年以4K修復版重映，那時帶著顏正國一起全台跑首映、跑映後的銀幕大哥高捷今表示萬般不捨，「千言萬語化為一句『阿彌陀佛』，迴向給他，希望他可以在其他國度繼續做他的好小子，也謝謝阿國留下這麼多的好作品，讓我們可以緬懷他。」

回憶當時一起跑映後，高捷說觀眾的反應都是喜歡，也喜歡電影裡面的音樂，「這次我們用最快的時間來做一個緬懷，更有意義是所得要捐給更生人協會，所以無論如何一定要空出時間。」他也感嘆人生就是這樣子來來去去，不忘叮嚀大家「身體還是要保重好」。

喜翔出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）

杜篤之則表示，最感動、著迷的是片中顏正國跟美國仔的一場戲，「當初放著音樂拍，他可以一邊演一邊唱」，剪輯廖慶松也對於他的離世直呼「深深惋惜」。喜翔則一度哽咽，「感觸很深，出品人走了、很多演員都走了，我們真的很難過，怎麼看都是台灣非常非常棒的黑道片。

喜翔出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）

鋼鐵爸出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）

鋼鐵爸則說有三個感謝，他先謝謝幾位前輩謝謝主辦這一場活動，接著感謝在座所有買票支持的觀眾，「第三個謝謝我的弟弟阿國，這麼多年來帶來這麼多作品」，並鞠躬表達謝意。

目前顏正國的告別式已宣布於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行，負責治喪事宜的主鋼鐵爸也表示，大家都可以到場，預計進行到下午1點出發，並於3點火化。他透露目前僅確定一定要火化，至於要進塔、海葬、樹葬還是花葬，現在還是沒辦法給答案，主要因為國嫂仍未走出傷痛，「阿國走了18天了，她本週有比較穩定，但問到相關的事情她就會傻掉、喃喃自語。」

