自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

重溫《少年吔》緬懷顏正國！喜翔哽咽「好多人都走了」 遺孀近況曝光

顏正國生前好友、前輩們今（25日）自發合辦的「《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（資料照，牽猴子提供）顏正國生前好友、前輩們今（25日）自發合辦的「《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（資料照，牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「好小子」顏正國本月7日因肺腺癌過世，享年50歲。他生前好友、前輩們今（25日）自發合辦的「《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」，包括高捷、喜翔、廖慶松、杜篤之、李千娜、鋼鐵爸等人一同出席。

高捷出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）高捷出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）

該片2022年以4K修復版重映，那時帶著顏正國一起全台跑首映、跑映後的銀幕大哥高捷今表示萬般不捨，「千言萬語化為一句『阿彌陀佛』，迴向給他，希望他可以在其他國度繼續做他的好小子，也謝謝阿國留下這麼多的好作品，讓我們可以緬懷他

回憶當時一起跑映後，高捷說觀眾的反應都是喜歡，也喜歡電影裡面的音樂，「這次我們用最快的時間來做一個緬懷，更有意義是所得要捐給更生人協會，所以無論如何一定要空出時間。」他也感嘆人生就是這樣子來來去去，不忘叮嚀大家「身體還是要保重好」。

喜翔出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）喜翔出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）

杜篤之則表示最感動、著迷的是片中顏正國跟美國仔的一場戲，「當初放著音樂拍，他可以一邊演一邊唱」，剪輯廖慶松也對於他的離世直呼「深深惋惜」。喜翔則一度哽咽，「感觸很深，出品人走了、很多演員都走了，我們真的很難過，怎麼看都是台灣非常非常棒的黑道片。

喜翔出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）喜翔出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）

鋼鐵爸出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）鋼鐵爸出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」。（記者王文麟攝）

鋼鐵爸則說有三個感謝，他先謝謝幾位前輩謝謝主辦這一場活動，接著感謝在座所有買票支持的觀眾，「第三個謝謝我的弟弟阿國，這麼多年來帶來這麼多作品」，並鞠躬表達謝意。

目前顏正國的告別式已宣布於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行，負責治喪事宜的主鋼鐵爸也表示，大家都可以到場，預計進行到下午1點出發，並於3點火化。他透露目前僅確定一定要火化，至於要進塔、海葬、樹葬還是花葬，現在還是沒辦法給答案，主要因為國嫂仍未走出傷痛，「阿國走了18天了，她本週有比較穩定，但問到相關的事情她就會傻掉、喃喃自語。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中