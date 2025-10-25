高雄驚見和服美女險走光！竟是知名女星沒人認出

《長崎的蝴蝶姑娘》方宥心（左）、導演朱建安一同現身高雄電影節，比出蝴蝶的POSE。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2025高雄電影節邁入尾聲，方宥心在短片《長崎的蝴蝶姑娘》中飾演「蝴蝶夫人」，今天（25日）受訪分享她為戲穿上厚重和服、臉上畫滿白粉，沒想到竟然有遊客上前詢問能否合影，卻不清楚她是方宥心本人，笑說：「整個就像政府派來的觀光大使在cosplay。」

《長崎的蝴蝶姑娘》朱建安透露，邀請方宥心是因為父母推薦。（高雄電影節提供）

雄影的「南國幻夢II：請關閉預設」環節今天迎來《長崎的蝴蝶姑娘》、《那些東西》與《美好的一天》3部短片。談起在高雄拍攝《長崎的蝴蝶姑娘》的經驗，導演朱建安說，這次挑戰在高雄各地拍攝，旗津、岡山等地都有取景，更透露其實當初邀請方宥心，就是父母推薦的，因為父母很欣賞方宥心的劇以及歌曲。

《長崎的蝴蝶姑娘》方宥心認為高雄感性就是人情味。（高雄電影節提供）

飾演3個時代女性角色的方宥心，回想起身處卡拉OK的拍攝地時，勾起小時候在工地秀表演的回憶，相較於台北人較為含蓄，方宥心稱高雄的伯伯、阿姨都十分熱情，不但會關心她是不是太瘦，還會主動唱歌要方宥心幫他們打分數，直呼「這就是我的高雄感性」。

方宥心化身「蝴蝶夫人」穿上和服，打趣說，拍到後來劇組還以為她迷路沒回來。由於當天氣溫高得驚人，厚重的服裝幾乎讓化妝師、服裝師崩潰，「我走到後來和服都變成開高衩了，幸好裡面有穿，沒有走光問題，但真的超熱！」方宥心笑說，老公還沒看過這個造型，「等他看片，應該會覺得我太荒謬了！」

陳如山（左起）、王渝屏、導演范文翰、方宥心、導演朱建安、林倩伃。（高雄電影節提供）

王渝屏認為《美好的一天》是很巨大的挑戰。（高雄電影節提供）

《美好的一天》以音樂串起人與人之間的距離，片中一場長鏡頭戲讓演員們吃足苦頭。陳如山透露：「那場戲從早拍到晚，我們不能眨眼、要維持表情，拍了16、17次，一鏡到底，拍到渝屏眼淚都流出來。」王渝屏表示，這次演出對她是全新挑戰，「我沒演過歌舞劇，雖然私下很喜歡音樂，但表演上完全不同。」她坦言自己是導演范文翰的粉絲，「從北藝大時期就看過他的作品，他是我在台灣比較少見的導演類型。他希望我們面無表情、淡化情緒去演，他有一套獨特的審美。」

陳如山認為《美好的一天》很像舞台劇，直呼拍攝過程很辛苦。（高雄電影節提供）

談到劇中唱歌的橋段，王渝屏笑說：「我其實會緊張，希望大家不要叫我唱歌！」不過她先前錄了一段歌聲給導演，沒想到獲得大讚。范文翰笑說：「比我們想像的好太多，對一個非歌手來說非常滿意，我給她一百分！」王渝屏也提到，這次圓眼鏡加兩個辮子的造型她相當喜歡，「我很喜歡那個造型，像蒂妲・史雲頓（Tilda Swinton）那種感覺。」媒體稱她是臺灣蒂妲・史雲頓，她趕緊說：「不要這樣寫！」她表示，拍攝過程中充滿新鮮感，「很久沒在片場感受到這麼新的嘗試，尤其和山哥對戲，有很多有趣的互動，我們的舞蹈比較古靈精怪，像是舞台劇。」

《那些東西》由導演林倩伃執導，以細膩的節奏描繪現代人平凡卻真實的日常生活樣貌。為了營造出獨特的節奏感，劇組在拍攝時採用極慢速的肢體動作表演，後期再加速呈現。林倩伃笑說：「演員其實滿受罪的，我們每走一步都要花10秒，拍攝時間是畫面上看到的8倍長。」

她透露，拍攝前演員與攝影師都經過反覆排練，嘗試如何在慢速狀態下維持自然的表演節奏。劇中有一場戲需要在坑洞中拍攝，劇組甚至為此挖出一個大坑。林倩伃回憶：「那過程其實滿驚悚的，拍攝期間高雄一直下大雨，土壤鬆動、坑底積水。我跟製片看到都嚇壞了，開拍前還特地跑去三鳳宮拜拜祈求順利。幸好那天拍攝真的很順利。」

