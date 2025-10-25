孫安佐明年復工！經紀人猜身心不穩原因：泰國中蠱又發作

孫安佐經紀人重讀天月。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫鵬、狄鶯之子孫安佐今年6月因身體狀況透過經紀人宣布停工，而他原本打算參加「拳願」也因此取消，今（25）日由孫安佐經紀人重讀天月出賽，出席「拳願」發布記者會，被問及孫安佐近況，重讀天月表示已經回穩很多，不過今年應該還不會復工。

孫安佐這陣子身心狀況似乎不穩，「他之前好像太在意媒體想法，或之前去泰國中蠱又發作，狀況很差，溝通會很跳。」不過經過這幾個月的休息，孫安佐狀況已經回穩，原本還有打算來今天的記者會，不過他因為跟女友約會就沒有來了，重讀天月也說孫安佐最近很愜意。

至於孫安佐有沒有要去日本唸書？重讀天月則說依他了解，他們家在還沒決定前，都比較會各說各話，不過孫安佐比較無拘無束，他怕孫去日本會不太適應，目前也還沒真的有定論。

而日前傳出孫安佐泰國不雅片遭兜售，重讀天月則說自己不太清楚，「我覺得假新聞吧，有這畫面應該是先流出來吧，而不是先傳在賣。」重讀天月也提到今年打算讓孫安佐好好休息，「明年再啟動，他在媒體有影響力，會希望他在頻道上繼續帶給大家歡樂。」並說孫安佐現在的女友很善良、會照顧他，這讓孫安佐穩定很多。

