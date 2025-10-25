美國導演戴維斯告白：人民的心是台灣的精髓

雄影國際競賽頒獎典禮主持人高伊玲。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕高雄電影節國際短片&XR競賽頒獎典禮於10月24日晚間在高雄市總圖登場，今年典禮主持人由入圍第62屆金馬獎最佳女主角的高伊玲獨挑大樑，本屆影展大使施柏宇與短片大來賓邵雨薇親臨雄影擔任頒獎嘉賓，一同與影人共襄盛舉。美國導演克里斯多福戴維斯特別換上「彩紅台灣」服裝，感謝台灣人，一席話十分暖心。

短片部分來自全球100國2380部優秀短片，最終入圍40部國際短片與20部臺灣短片；XR部分則入圍來自15國的23部沉浸式影像作品，超過百位入圍劇組影人共同參與，是全台最大的國際短片競賽、唯一的XR國際競賽盛會。

雄影XR國際競賽_XR金火球大獎《雲在兩千米》。（高雄電影節提供）

「XR金火球大獎」由臺灣導演陳芯宜執導、改編自吳明益小說的最新VR作品《雲在兩千米》獲獎，評審認為該作在敘事方式、改編創意、視覺品質、聲音設計、剪輯和節奏都展現了創作者對VR媒介和創作意圖的精準掌控，為XR產業開創了新的敘事方法。「XR沉浸體驗獎」由《駭客搞五人》勝出，評審評價：「這是大膽、非常規的體驗過程，美國導演史蒂芬布奇科與南非導演瑞克崔威克使用VRChat的方式有巨大突破且極具創意，角色和劇本皆十分到位，故事緊扣時代脈動。」

雄影XR國際競賽XR沉浸體驗獎《駭客搞五人》，XR決選評審鄭心（左）、技術總監克里斯多福戴維斯。（高雄電影節提供）

2022年以《謎幻泡泡糖》奪下XR金火球獎的美國導演克里斯多福戴維斯，今年擔任《駭客搞五人》技術總監，並代表劇組上台領獎。先前他擔任頒獎人時，曾以夢幻婚紗造型、化身「瑪麗蓮夢露」驚艷全場，今年則換上印有「彩虹臺灣」的背心，配上彩虹臺灣耳環，一上台便與評審兼頒獎人鄭心大大擁抱，兩人開心合影，氣氛熱烈。

戴維斯先以中文向觀眾致謝：「謝謝大家，我真的很開心。」隨後他感性表示：「我要謝謝台灣，以及台灣人。我最喜歡雄影的原因，不是單純觀看其他創作者的XR作品，而是看到XR創作者愛上台灣。這個國家真正的精髓在於人民和他們的心，而這些在目前這個空間裡展現得淋漓盡致。現在的世界確實有些黑暗，而這正是我們作品所反映的現實。也許我們對政府的某些作為感到不滿，在我的國家也是，但我相信，有些事情必須先經歷低潮，才有改善的契機。即便情勢更加困難、天空愈發陰暗，連一點雲彩都看不到，也請大家記住，我們會永遠彼此照護。即使當下未能感受到，太陽始終存在，而且從未離開。謝謝大家。」

今年短片決審評審團包括《血觀音》、《天橋上的魔術師》劇集導演楊雅喆；《哈勇家》、《只要我長大》導演陳潔瑤；在《角頭》系列電影、《做工的人》劇集、《周處除三害》皆有亮眼表現的演員曾珮瑜；全州影展策展人文晟炅，以及日本鬼才導演宇賀那健一。XR 國際競賽決選評審團則是以《哥利亞的思覺遊戲》、《失控生存遊戲》榮獲多項國際大獎的導演貝瑞金莫瑞；連續5年作品入選威尼斯影展的 XR 製作人待場勝利，以及代理超過百家沉浸式內容製作公司作品的數字王國集團營運副總裁鄭心。

兩大評審團陸續揭曉國際組、臺灣組及XR組共15項大獎的得主，三個組別最大獎項「金火球大獎」，分別由《恐懼的形狀》、《跳房子》及《雲在兩千米》獲得。

雄影國際競賽臺灣組金火球大獎《跳房子》短競決選評審主席楊雅喆（左起） 、林俞孜 （動畫導演）、吳家欣 （動畫導演）、短競決選評審 陳潔瑤。（高雄電影節提供）

「國際金火球大獎」由法國導演喬斯林．查爾斯執導的《恐懼的形狀》勝出，評審認為該作以動畫呈現無法預測的敘事與存在的追問，將生存意義化為最深的恐懼與感動，在短片形式中展現強烈的想像力與張力。「國際組評審團獎」 由西班牙導演瑪莉亞・薩爾加多・吉絲蓓特的《當夏日漸寒》獲得，評審表示片中以真摯而克制的筆觸描繪童年的脆弱瞬間，在不煽情的表達中仍能深深打動觀眾，留下純淨而感人的力量。「國際組評審團特別提及」則由美國導演克里斯．瑞德克里夫執導的《我們在現代啟示錄當佈景》拿下，該作從一般人的視角出發，將沉重越戰主題講得輕巧，具有相當高明的暗諷觀點及技巧。

雄影國際競賽臺灣學生獎《化》，頒獎人施柏宇（左起）、導演洪菀妤、頒獎人邵雨薇。（高雄電影節提供）

雄影國際競賽臺灣組評審團獎《貓與雞》。（高雄電影節提供）

「臺灣金火球大獎」由劉人鳳執導的《跳房子》獲得，該片使用多種手法及材料製作，評審評價題材看似簡單，實則意義深刻且自然，為當代臺灣家庭縮影，所述情感跨越國界，能予觀眾留下深刻共鳴。「臺灣組評審團獎」 頒給遊走在虛擬與紀實之間的《貓與雞》，片中動物與老人的表演純粹精鍊，導演朱凱濙將生死議題拿捏得宜。「臺灣組評審團特別提及」則由導演黃秉安的《春天》中選，本片以動畫獨特手法呈現邊緣感與受傷情緒，雖非主流技術取向，卻展現導演個性與鮮明視角，留下作者的影像印象。「臺灣學生獎」由導演洪菀妤的《化》獲選，該片以驚人的技術與創意，運用植物構成舞動意象，展現超越學生作品的成熟度與驚艷視覺表現。

雄影國際競賽亞洲新浪潮獎《風的前奏》頒獎人邵雨薇（左起）、導演黃小珊 、頒獎人施柏宇。（高雄電影節提供）

國際組與臺灣組共同角逐的「亞洲新浪潮獎」，今年獎落臺灣導演黃小珊作品《風的前奏》，該作題材源自一般東亞家庭，以新穎的動畫手法及風格來製作，生動詮釋一個東亞家庭的情感聯繫，日常細節及戲劇元素緊扣人心。來自德國、義大利的《賣蚯蚓的女孩》則獲得「美麗島人權獎」，導演多梅尼科．迪斯蒂洛以細膩聰慧的敘事與精準的細節處理，刻劃少女在脆弱與堅韌間的力量，演出令人驚豔，展現長片潛力。

雄影XR國際競賽，XR評審團特別提及《快樂的陰影》XR初選評審蔡遵弘（左起）、製作人蘇庭睿、導演林佩瑩、 XR初選評審王冠人。（高雄電影節提供）

「VR360 敘事獎」頒給從立陶宛畫家阿爾吉斯克里什丘納斯的畫作延伸出的作品《戀戀畫時光》，評審讚這部作品具野心且有劃時代意義，結合感人對白及優美的超現實畫作，在節奏和執行方面都非常出色，重新定義 VR360的格局。由臺灣導演林佩瑩執導的《快樂的陰影》則拿下「XR 評審團特別提及獎」，該作簡單、有趣、討人喜歡，在多人環境中實現如此流暢、無縫的沉浸感，技術能力十分出色。值得支持與進一步開發。

雄影兒童評審團特別獎《小房革命》兒童評審林芮瑀（左起）、《小房革命》導演楊宗樺、兒童評審邱屹萱、兒童評審柯睿恩。（高雄電影節提供）

雄影兒童評審團心動獎《殺雞》兒童評審邱屹萱（左起）、兒童評審林芮瑀、《殺機》演員陳馨妃 、《殺雞》導演謝家忻 、兒童評審柯睿恩。（高雄電影節提供）

高雄電影節兒童評審團獎邁入第8年，決選階段將邀請9至12歲的孩子組成專屬評審團，透過課程與討論，親手選出獎項得主。今年有來自9個國家、10部影片入選，競逐高雄孩童心中最大獎項「兒童評審團心動獎」，最終由臺灣導演謝家忻作品《殺雞》獲得，片中主角們與評審團成員年紀相仿，是一部幽默又充滿台灣味的電影。評審團表示，飾演阿公的喜翔，演技常讓評審團成員哈哈大笑，大家認為喜翔的橋段很寫實，非常貼近人心，特別是與劇中小妹妹「小猴子」的互動，讓評審團成員聯想到自己與阿公平時的對話，是一部生動又有趣的電影。「兒童評審團特別獎」則由同樣來自臺灣的《小房革命》奪獎，評審團認為導演楊宗樺用巧妙的方法讓大家看到兩個家庭之間的不同，特別喜歡小房為了家人努力的樣子，雖然小房一開始做錯了事，但她最後勇敢承認錯誤，也得到家人的原諒，全家人一起改變，讓家庭變得更溫暖，讓評審團覺得非常感動。

青少年創作美展聯想創作「最佳人氣獎」宮蕾茜（右）、簡嘉論副局長。（高雄電影節提供）



青少年創作美展聯想創作「首獎」，邱冠綾（右）、館長黃皓傑。（高雄電影節提供）

高雄電影節國際短片競賽的會外賽「青少年創作美展」，聯想創作「首獎」則由邱冠綾〈氣泡的堡壘〉獲得，引用自臺灣導演黃秉安的短片動畫《春天》，呈現出故事中兩人幻想的奇景。用色亮麗、造形獨特富有創意，不拘泥於原本動畫的風格，重新以自己的觀點描繪詮釋對於影片的理解，顯示其成熟且富創意的創作能力。聯想創作「最佳人氣獎」為宮蕾茜的〈在那一面背後〉，該作引用臺灣導演温景輝短片《Ａ面：我的一天》，票選期間獲得最高1127讚數。本屆得獎短片於10月25日下午1點30分於高雄市電影館放映，邀請大家踴躍前來觀影。

雄影國際競賽臺灣組評審團特別提及《春天》，短競複選評審練建宏（左起）、導演 黃秉安、短競複選評審王渝屏。（高雄電影節提供）

雄影國際競賽頒獎典禮圓滿謝幕。（高雄電影節提供）

