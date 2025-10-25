自由電子報
娛樂

孫生涉性騷被起訴露面曝近況 出席拳賽遭嗆「揍到瘀青進監獄」

網紅孫生涉嫌猥褻4女遭起訴，今出席「拳願」格鬥賽發布記者會。（記者王文麟攝）網紅孫生涉嫌猥褻4女遭起訴，今出席「拳願」格鬥賽發布記者會。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅孫生涉嫌猥褻4女遭起訴，台北地檢署認為孫生陷溺性癮之外，面對司法當庭扯謊，找受害者作偽證行為不可取，故請法院從重量刑。今（25）日他出席「拳願」格鬥賽發布記者會，在台上還被身為對手的拳願執行長秋偉開嗆，要讓他全身瘀青進監獄，而孫生稍早受訪也吐露近況。

孫生拳願格鬥賽將對打秋偉，兩人還在台上互相嗆聲，秋偉提到孫生正面對起訴官司，還說他如果之後進監獄綽號可以叫茄子，「因為香蕉瘀青會變茄子，比賽那天我會讓你全身瘀青進監獄。」

而孫生則說現在一審而已還沒定讞，「檢察官有檢察官的立場，我已經請律師，就靜待法律程序。」他也說那些控訴絕非事實，自己不會強迫任何人。

他為了這次的拳賽訓練1、2個月，被問及信心強調會全力以赴，而今他也說自己的對手一直換，之前原本是蹦闆，至於他前陣子無預警去蹦闆的店直播是否就是為了宣傳拳賽？孫生則直呼：「不然呢，那時候團隊那麼多人，我不想再講這個。」

孫生坦言目前經濟情況不好，正在賣收藏的公仔以及寫劇本等，他還有媽媽要養，至於之前好像拍影片抱怨過好友酷炫，隨後又刪除，孫生則說兩人很少聯絡的，對他又愛又恨。

今孫生女友諶多芬也到場陪伴，孫生說女友不離不棄，已經很幫助他了，至於會不會想結婚？他則說決定權在女方那，也希望等一切塵埃落定再規劃。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

