BLACKPINK曼谷場照舊 請粉絲穿黑衣：哀悼泰王太后詩麗吉

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國王太后詩麗吉（Sirikit）昨天（24日）晚間辭世，享壽93歲，內閣公告，請全國配合哀悼。恰好BLACKPINK在這個月週末要到曼谷開唱，主辦稍早宣布照常舉行，不過希望粉絲穿著黑色服裝到場，表達哀悼。

泰國主辦單位「Live Nation Tero」今天（25日）稍早在臉書發出公告，表示：「為表達對詩麗吉王后的深切敬意，我們懇請所有在10月25日、26日在拉加曼加拉體育場參加『BLACKPINK WORLD TOUR IN BANGKOK』演唱會的觀眾們，穿著黑色服裝到場，以表達追思和敬重。」

泰國政府今天呼籲各界配合全國哀悼事宜，特別是民營企業、娛樂產業以及舉辦公開活動的相關單位，應審慎評估各項活動是否適合於哀悼期間舉行。政府同時表示，演唱會、慶典、公眾娛樂活動，以及酒吧、夜店等營業場所，皆應在尊重王室的前提下，以莊重、敬意的方式進行。

