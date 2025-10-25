自由電子報
娛樂 最新消息

陳孟賢商演破50場！新加坡開唱收粉絲7萬塊紅包

陳孟賢受邀新加坡歌台商演。（全球巨星有限公司提供）陳孟賢受邀新加坡歌台商演。（全球巨星有限公司提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳孟賢日前登上金鐘獎表演獲得觀眾盛讚，他結束後就飛往新加坡開唱，參加《九皇璀璨巨星Show》，現場湧入破千名觀眾，陳孟賢粉絲紅包收到手軟，大家都在紅包上寫下祝福話語，甚至大手筆包了3千新幣（約新台幣7萬）為他發片加油，他深深感謝：「粉絲說『你唱歌我們就開心』，下一句就是『來～這包給你開心』，真的超可愛！真的謝謝一路支持！好愛你們！」

除了當地粉絲熱情滿場，台灣更是有破百位死忠歌迷不遠千里飛來力挺，展現超狂人氣。除了海外人氣爆棚，陳孟賢在台灣商演市場，目前尾牙、春酒、外場活動的主持與演出邀約，已經一路排到2026年開春，累積場次突破50場。

陳孟賢喊話想辦個人演唱會。（全球巨星有限公司提供）陳孟賢喊話想辦個人演唱會。（全球巨星有限公司提供）

出道12年的「全球巨星」陳孟賢，今年不僅發行首張個人同名專輯《全球巨星》，10月17日更迎來人生首次登上金鐘獎頒獎典禮舞台，以表演嘉賓身分獻唱，帶來精彩表演。

雖然與偶像小S擦身而過、無緣同場，他依然笑著說：「能站上金鐘舞台已經覺得很感恩！很榮耀！」被問到未來是否有信心挑戰紅毯主持或典禮主持，他毫不猶豫地表示：「我通通都很想挑戰！巨星就是要全能吧（笑）～歡迎長官們多多愛用我！」不只主持與歌唱，陳孟賢也透露對戲劇演出充滿興趣：「我私底下超愛演戲，最想挑戰殺人不眨眼的壞人角色，因為平常我太溫柔了，這種反差感應該會很過癮！」

點圖放大
點圖放大
