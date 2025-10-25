黃立成「幾枝懶x」出自這部電影！8萬網友笑翻：Uncle太幽默了

黃立成在電影《殺手．歐陽盆栽》中講過「Uncle村幾枝懶x」。（翻攝自YouTube 緯來電影台）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕位在台北的「陶朱隱園」因有特殊的旋轉設計，十分引人注目，更被戲稱為「信義區哥吉拉」，最近傳出「麻吉大哥」黃立成入手陶朱隱園，不過他本人倒是透過Threads回應：「Uncle村幾枝懶x，買三小旋轉大樓。」這句話在網路上引起熱烈討論，原來這是出自電影《殺手．歐陽盆栽》。

黃立成在電影《殺手．歐陽盆栽》與趙正平有對手戲。（翻攝自YouTube 緯來電影台）

電影《殺手．歐陽盆栽》是台灣、香港合資製作的電影，在2011上映，這也是蕭敬騰第一部主演的電影。黃立成在片中飾演的「冷面佛」是名黑道大哥，而趙正平飾演冷面佛的手下「小劉」，兩人因為錢的問題吵了起來，黃立成還嗆聲趙正平：「Uncle你村幾枝懶x（叔叔你已經身無分文了），補三小。」最後因為趙哥不願出賣兄弟，遭黃立成槍殺並丟進泳池。

請繼續往下閱讀...

黃立成一句「Uncle村幾枝懶覺，買三小旋轉大樓」，笑翻眾多網友。（翻攝自Threads）

相隔14年，黃立成再次提到這句話，竟然是否認買了陶朱隱園，笑翻眾多網友，至截稿前竟然有8.8萬人按讚，粉絲紛紛表示，「Uncle越來越幽默了」、「如果在美國生活過，會發現他們三兄弟真的很搞笑⋯美式幽默」、「我居然聽得懂，笑死」、「Uncle買的是哥吉拉啦哈哈哈」、「Uncle好幽默喔」、「第一次看到這麼多懶x同時出現在一串討論串」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法