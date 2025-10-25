鄭志偉疑惑金鐘頒獎找上我？曾寶儀暖回「沒有你不完整」

鄭志偉臉書發文疑惑為什麼會受邀金鐘頒獎。（記者陳奕全攝）〔記者王靖惟／台北報導〕金鐘60甫落幕，今年戲劇節目女配角獎由劇集《影后》的曾莞婷獲得，而擔任該獎項頒獎者的正是台灣戲劇綠葉演員鄭志偉，鄭志偉搭配藝人游安順一同頒獎，一出場隨即帶來掌聲，但事後鄭志偉也在臉書上發文，疑惑為什麼「金鐘獎竟找我頒獎」？

鄭志偉在臉書上發文，「當接到第六十屆戲劇金鐘邀約，要我擔任戲劇男女配角的頒獎人時，我頓時頭上冒出問號？入行三十年也才入圍過一次台北电影節男配角，而且還落榜，怎麼會找上我？」但鄭志偉相當開心，因為「當打開得獎名單那瞬間真開心，將女配角頒給曾經一起在八點檔打拼的曾菀婷，這幾年她為了轉型所付出的努力有目共賭。」鄭志偉並表示「回想起離開八點檔十年的我，嘗試許多的挑戰。電影、OTT頻台的戲劇、抖音網紅、舞台劇、到今天站上頒獎的舞台，仿佛一切都是最好的安排。」並期許下次可以坐在台下，上台領獎！

曾寶儀回應溫暖獲得全網好評。（圖／鄭志偉臉書）

鄭志偉的疑惑隨即得到解答，金鐘60的主持人曾寶儀，特地暖心留言表示「志偉哥你好，我是寶儀。會找你是因為，這些年我在做大量金鐘功課的時候，真的一直一直看到你。台灣有很多演員不見得能走上金鐘的舞台，但也真的花了大半輩子的時間成就了許多戲的表演。沒有你們其實這個圈子就不完整了。金鐘六十，就請你做代表出席一下囉」短短幾句留言立刻暖爆全網，紛紛表示「好溫暖」、「說得太好了」，而鄭志偉也回復「謝謝你我繼續努力加油下去」。

曾寶儀主持功力穩定大獲讚賞，暖心的回應帶來一片好評，甚至有網友提及曾寶儀在金鐘57的頒獎現場，因一暖舉榮耀了演員夏靖庭，她表示夏靖庭是她「心目中的最大遺珠」，雖然他沒有入圍任何獎項，但差點得了「全勤獎」，因為本屆入圍最佳戲劇的5部作品中，夏靖庭就參與了4部，曾寶儀細數夏靖庭在許多作品中的角色並讚賞他：「只要是好演員，就沒有小角色！」待夏靖庭害羞站起，接受全場如雷貫耳的掌聲。

曾寶儀看見在台下默默耕耘，終身為戲劇勤奮付出的演員，無論大小角色，都值得接受掌聲，此次邀請鄭志偉上台頒獎，後續回應更讓全網感受到其真誠的心意。

