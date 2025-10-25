自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭志偉疑惑金鐘頒獎找上我？曾寶儀暖回「沒有你不完整」

鄭志偉臉書發文疑惑為什麼會受邀金鐘頒獎。（記者陳奕全攝）鄭志偉臉書發文疑惑為什麼會受邀金鐘頒獎。（記者陳奕全攝）〔記者王靖惟／台北報導〕金鐘60甫落幕，今年戲劇節目女配角獎由劇集《影后》的曾莞婷獲得，而擔任該獎項頒獎者的正是台灣戲劇綠葉演員鄭志偉，鄭志偉搭配藝人游安順一同頒獎，一出場隨即帶來掌聲，但事後鄭志偉也在臉書上發文，疑惑為什麼「金鐘獎竟找我頒獎」？

鄭志偉在臉書上發文，「當接到第六十屆戲劇金鐘邀約，要我擔任戲劇男女配角的頒獎人時，我頓時頭上冒出問號？入行三十年也才入圍過一次台北电影節男配角，而且還落榜，怎麼會找上我？」但鄭志偉相當開心，因為「當打開得獎名單那瞬間真開心，將女配角頒給曾經一起在八點檔打拼的曾菀婷，這幾年她為了轉型所付出的努力有目共賭。」鄭志偉並表示「回想起離開八點檔十年的我，嘗試許多的挑戰。電影、OTT頻台的戲劇、抖音網紅、舞台劇、到今天站上頒獎的舞台，仿佛一切都是最好的安排。」並期許下次可以坐在台下，上台領獎！

曾寶儀回應溫暖獲得全網好評。（圖／鄭志偉臉書）曾寶儀回應溫暖獲得全網好評。（圖／鄭志偉臉書）

鄭志偉的疑惑隨即得到解答，金鐘60的主持人曾寶儀，特地暖心留言表示「志偉哥你好，我是寶儀。會找你是因為，這些年我在做大量金鐘功課的時候，真的一直一直看到你。台灣有很多演員不見得能走上金鐘的舞台，但也真的花了大半輩子的時間成就了許多戲的表演。沒有你們其實這個圈子就不完整了。金鐘六十，就請你做代表出席一下囉」短短幾句留言立刻暖爆全網，紛紛表示「好溫暖」、「說得太好了」，而鄭志偉也回復「謝謝你我繼續努力加油下去」。

曾寶儀主持功力穩定大獲讚賞，暖心的回應帶來一片好評，甚至有網友提及曾寶儀在金鐘57的頒獎現場，因一暖舉榮耀了演員夏靖庭，她表示夏靖庭是她「心目中的最大遺珠」，雖然他沒有入圍任何獎項，但差點得了「全勤獎」，因為本屆入圍最佳戲劇的5部作品中，夏靖庭就參與了4部，曾寶儀細數夏靖庭在許多作品中的角色並讚賞他：「只要是好演員，就沒有小角色！」待夏靖庭害羞站起，接受全場如雷貫耳的掌聲。

曾寶儀看見在台下默默耕耘，終身為戲劇勤奮付出的演員，無論大小角色，都值得接受掌聲，此次邀請鄭志偉上台頒獎，後續回應更讓全網感受到其真誠的心意。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中